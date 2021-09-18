打高端8、9月死亡率差10倍「建議停打重新檢視」　指揮中心回應了

記者蕭筠／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日召開記者會，宣布本土+0、無死亡案例，針對有數據分析高端疫苗8、9月接種死亡率相差10倍，「建議停打高端」並重新檢視一事，指揮官陳時中僅表示「需要時序證明才有意義。」發言人莊人祥則補充說明已有進行相關檢視動作，「根據高端跟其批號去看跟死亡有沒有相關，目前也沒有任何有相關的跡象。」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

針對有醫師認為高端疫苗8、9月接種致死率落差太大恐有問題需要停打進行檢視，莊人祥指出，經檢視高端疫苗接種時間，「都是在8月23日至29日之間接種後，不同的時間死亡。」因為死亡時間從接種到死亡因通報時間不同，故會以為有些是在9月接種而死亡，但其實沒有，「到目前為止配送83萬劑高端疫苗至各縣市總共有11個批號，有根據高端跟其批號去看跟死亡有沒有相關，目前也沒有任何有相關的跡象。」

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根據衛生福利部13日公布統計數據顯示，自110年12日下午4點，接種AZ疫苗後的接種後不良事件通報死亡人數為593人；施打莫德納後的為159人；高端則為12人；而另一份統計數據則顯示，至13日上午10點為止，累計AZ施打第一劑人數為7266045人、施打莫德納第一劑為3434219人；施打高端人數則為716280人。