百年墳墓裂開「一撮人髮」冒出來　驚悚畫面曝光！隔天離奇消失了

Soo, my brother sent me this.. the best explanation I've heard so far? Tumbleweave. Ahahaha! P.s. he did notify groundskeeper. 由 Kaitlynn Erbeznik 發佈於 2021年8月22日 星期日

記者吳美依／綜合報導

美國加州居民莫里森（Morrison）偶然來到墓園，發現一座擁有百年歷史的墳墓基部裂開，其中一處縫隙竟冒出一撮「人類頭髮」。他簡直被嚇壞了，而且心裡也一直掛記此事，未料隔日再來查看，「頭髮」已經消失無蹤。

莫里森在沙加緬度（Sacramento）聖約瑟夫天主教公墓（Saint Joseph Catholic Cemetery）發現此事，一邊拍攝一邊驚呼，「真他Ｘ的噁心，那個人的頭髮從裂縫裡冒出來了」。他事後受訪時說，一開始還不確定那是不是真的，「但仔細一看就知道，肯定是從墳墓裡冒出來的人類頭髮」。

37歲的莫里森冷靜一會兒後，開始觀察四周，發現大片旺盛草木及動物活動痕跡，已對不少墳墓造成破壞。他替死者家屬感到難過，也很擔心墳墓維護問題，或者遺體受到某種程度的褻瀆。

▲外國網友莫里森發現墳墓縫隙冒出人類頭髮。（圖／翻攝TikTok@kaitlynnerbeznik）

莫里森說，「在我看來，可能是有一棵大樹非常靠近墳墓，樹根長到墳墓裡面，破壞水泥和磚頭，最後推動了遺體。一旦墳墓有了開口，松鼠、齧齒類或任何其他動物都可以自由進出了」。他猜測，墓園管理員或許也發現那撮「人髮」，因此幫忙處理完畢。

此影片被莫里森的妹妹上傳至TikTok等平台，至今累計超過150萬次觀看及29萬次讚數，許多網友都被嚇壞了，紛紛留言，「這真是太瘋狂了！」、「這是我看過最可怕的東西」。

一些網友試圖找到合理解釋，而且看法和莫里森相似。有人表示，他曾聽過葬儀社朋友建議，不要把遺體埋葬在樹木旁邊，就是擔心發生這種情況；也有人猜測，可能有動物發現墳墓上的坑洞，試圖鑽進去做窩；還有人指出，「這種事肯定會發生，尤其在暴雨洪災後，可能不幸地讓遺體被抬起來」。