　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

百年墳墓裂開「一撮人髮」冒出來　驚悚畫面曝光！隔天離奇消失了

Soo, my brother sent me this.. the best explanation I've heard so far? Tumbleweave. Ahahaha! P.s. he did notify groundskeeper.

Kaitlynn Erbeznik 發佈於 2021年8月22日 星期日

記者吳美依／綜合報導

美國加州居民莫里森（Morrison）偶然來到墓園，發現一座擁有百年歷史的墳墓基部裂開，其中一處縫隙竟冒出一撮「人類頭髮」。他簡直被嚇壞了，而且心裡也一直掛記此事，未料隔日再來查看，「頭髮」已經消失無蹤。

莫里森在沙加緬度（Sacramento）聖約瑟夫天主教公墓（Saint Joseph Catholic Cemetery）發現此事，一邊拍攝一邊驚呼，「真他Ｘ的噁心，那個人的頭髮從裂縫裡冒出來了」。他事後受訪時說，一開始還不確定那是不是真的，「但仔細一看就知道，肯定是從墳墓裡冒出來的人類頭髮」。

37歲的莫里森冷靜一會兒後，開始觀察四周，發現大片旺盛草木及動物活動痕跡，已對不少墳墓造成破壞。他替死者家屬感到難過，也很擔心墳墓維護問題，或者遺體受到某種程度的褻瀆。

▲▼外國網友發現墳墓縫隙冒出人類頭髮。（圖／翻攝TikTok@kaitlynnerbeznik）

▲外國網友莫里森發現墳墓縫隙冒出人類頭髮。（圖／翻攝TikTok@kaitlynnerbeznik）

莫里森說，「在我看來，可能是有一棵大樹非常靠近墳墓，樹根長到墳墓裡面，破壞水泥和磚頭，最後推動了遺體。一旦墳墓有了開口，松鼠、齧齒類或任何其他動物都可以自由進出了」。他猜測，墓園管理員或許也發現那撮「人髮」，因此幫忙處理完畢。

此影片被莫里森的妹妹上傳至TikTok等平台，至今累計超過150萬次觀看及29萬次讚數，許多網友都被嚇壞了，紛紛留言，「這真是太瘋狂了！」、「這是我看過最可怕的東西」。

一些網友試圖找到合理解釋，而且看法和莫里森相似。有人表示，他曾聽過葬儀社朋友建議，不要把遺體埋葬在樹木旁邊，就是擔心發生這種情況；也有人猜測，可能有動物發現墳墓上的坑洞，試圖鑽進去做窩；還有人指出，「這種事肯定會發生，尤其在暴雨洪災後，可能不幸地讓遺體被抬起來」。

►日本「美型壓力鍋」激殺5.5折！

ET快訊
百年墳墓裂開「一撮人髮」冒出隙縫！　隔天離奇消失
快訊／中秋放假出遊注意！新北等「6縣市大雨特報」
網紅仿四叉貓揪團驗「疫苗抗體」　高端僅AZ莫德納4分之1
快訊／王力宏自主健康管理期趴趴走　北市要罰了！
快訊／案16226在台北3天8趟次公車！ Ct值38
快訊／禾馨幫四叉貓驗抗體　北市認定違規將開罰
Akemi宣布懷孕「公開陽光外國男友」：希望長得像他
《A級戰場》驚傳意外！　男星「呼吸都會痛」送急診
中秋連假首日風景區湧人潮　侯友宜：「這兩處」不宜前往
快訊／北市9月確診數曝！　柯文哲說明疫情現況
好消息！BNT可能「7天就會開一輪」　指揮中心曝關鍵
張庭註銷公司原因曝！44藝人解散工作室「完整名單」被挖　網：
第二劑開打！AZ、莫德納、BNT都來了　新北接種時程一次看
LIVE／中秋節連假從+0開始！　柯文哲宣布北市最新防疫作為
為「3+11」下台負責？　陳時中回應了！
10月新冠、流感疫苗同步開打！　「間隔7天再打」原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

阿富汗現狀曝！塔利班掌權1個月「嚴管治安」　槍決綁架犯曝屍街頭

逼少女淪性奴叫「主人」！他拍性虐影片吸粉8.6萬　付費就能上車

售澳潛艦案遭美英攔胡　法國從頭到尾「被蒙在鼓裡」

日首相候選人高市早苗：台灣有事可能性極高！　自爆超崇拜蔡英文

孟晚舟被捕1022天！　加媒曝：美司法部正在討論「認罪協議」

醉客上車就「昏睡」！小黃司機叫不醒打110　送醫才知早就被打死

百年墳墓裂開「一撮人髮」冒出來　驚悚畫面曝光！隔天離奇消失了

全球新冠疫苗「接種率最高」的前50國！美國暴跌22名慘輸這國

海地移民渡河湧入德州邊境！萬人擠橋下畫面曝　市長宣布緊急狀態

葬禮「拔光阿嬤的牙」分送給親戚！媳婦嚇壞拒收　丈夫竟怒提離婚

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

楊一展送龍劭華哀痛「多重視資深藝人」　楊烈惋惜好友：為什麼大家怕醫院

罹癌媽2次化療「等不到健康的肺」　6歲兒醫院陪病3年...夫：救我太太

小鬼黃鴻升「扶喝醉爸爸」最親近的一次　黃爸爸再看不捨：心裡很有感觸

晚餐打翻漏出湯汁留下食物殘渣　藍衣男騎車落跑！店家怒PO網

小黃司機載客鑽巷...不讓險撞路人　他怒捶車嗆：靠到我了！下來講啊

阿富汗現狀曝！塔利班掌權1個月「嚴管治安」　槍決綁架犯曝屍街頭

逼少女淪性奴叫「主人」！他拍性虐影片吸粉8.6萬　付費就能上車

售澳潛艦案遭美英攔胡　法國從頭到尾「被蒙在鼓裡」

日首相候選人高市早苗：台灣有事可能性極高！　自爆超崇拜蔡英文

孟晚舟被捕1022天！　加媒曝：美司法部正在討論「認罪協議」

醉客上車就「昏睡」！小黃司機叫不醒打110　送醫才知早就被打死

百年墳墓裂開「一撮人髮」冒出來　驚悚畫面曝光！隔天離奇消失了

全球新冠疫苗「接種率最高」的前50國！美國暴跌22名慘輸這國

海地移民渡河湧入德州邊境！萬人擠橋下畫面曝　市長宣布緊急狀態

葬禮「拔光阿嬤的牙」分送給親戚！媳婦嚇壞拒收　丈夫竟怒提離婚

王柏融吞K沒表現　吳念庭雙安棒打山本由伸

「3+11真正錯誤是政治凌駕專業」　柯文哲：杯葛是正中民進黨下懷

2女1男躲卡拉OK地下室開喝　「我們是朋友」遭直球對決三振

本季韓妞最流行「初戀感眼妝」　4個Tips眼影若有似無最剛好

藝人本名叫什麼？　網友大推她：本名比藝名還好聽

阿富汗現狀曝！塔利班掌權1個月「嚴管治安」　槍決綁架犯曝屍街頭

逼少女淪性奴叫「主人」！他拍性虐影片吸粉8.6萬　付費就能上車

實聯制排第二！「最荒唐防疫措施」鄉民答案超一致：覺得更髒了

看房完隔天成交！她簽約370萬房「後悔到無法睡」：薪水瞬間剩一半

鄭怡靜連拼東奧和全運笑稱最想躺下放假　接著備戰11月世錦賽

18歲少女遭下藥「全身扭曲失控」　臉歪手指像雞爪4小時...驚悚片曝

國際熱門新聞

海上漂4天　媽喝尿哺乳「被吸乾」脫水亡

看了9年　女崩潰發現婦科醫是生父

美研究：輝瑞BNT效力只排第2　最強品牌曝

15歲男孩想量GG長度　整綑USB線卡進尿道

荷蘭傳隨機攻擊　十字弓射殺2人

打BNT大姨媽痛暈！25歲女狂吃頭痛藥腦出血

台捐日本百萬片口罩　數字有玄機

YouTuber叫兒裝哭忘剪掉　網爆罵

她露出胸罩又扭腰　大媽崩潰飆罵：妳下流

被美英澳協議捅一刀！法國急召回美澳大使

鯊魚遭大石斑一口吞　老船長嚇呆

五角大廈證實　空襲炸死10平民

變種病毒空氣傳播變更強　專家教1招自保

女吃到人肉漢堡　發現腐爛手指崩潰

更多熱門

相關新聞

上萬移民跨河湧德州邊境　驚險畫面曝光

上萬移民跨河湧德州邊境　驚險畫面曝光

美國德州邊境城市德利奧市（Del Rio）近日湧入約一萬名非法移民，他們全都擠在一座跨河大橋下方，希望能夠合法入境美國。據了解，這些人大部分都來自海地，因為該國在總統遭暗殺後陷入政治動盪，上個月又發生大地震，因此大批人攜家帶眷逃離，現場畫面也在網路上曝光。

葬禮收到過世阿嬤的牙　她崩潰還慘被丈夫離婚

葬禮收到過世阿嬤的牙　她崩潰還慘被丈夫離婚

拜登22日舉行防疫峰會　誓明年底結束疫情

拜登22日舉行防疫峰會　誓明年底結束疫情

華郵：美加購「5億劑輝瑞」贈全球

華郵：美加購「5億劑輝瑞」贈全球

鯊魚遭大石斑一口吞　老船長嚇呆

鯊魚遭大石斑一口吞　老船長嚇呆

關鍵字：

北美要聞墳墓

讀者迴響

熱門新聞

花619元叫火鍋「送來2袋水」　老闆公開訂單反擊

鳳梨打6洞「入珠狂塞7749顆」痛爆GG！

中秋開跑！星巴克連續10天買1送1

張庭身價300億…悄註銷9家公司　被瘋傳「逃回台灣」

快訊／天才剛亮！　連假首日國1「紫爆」路段曝

張庭爆9公司突註銷「2個月前資金被凍結」！16億一夜泡湯

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

不是吐司！中秋烤肉「超熱門1食材」雷爆了

中秋節「極陰日」！4生肖小心沖煞衰運上身

4大超商+15家手搖飲「中秋優惠」快看

4分鐘被連開5紅單　駕駛質疑警方

快訊／國3這路段也「紫爆」　時速18公里

鬼父「性侵女兒」生下孩子！老婆庭上求情

電話一接就掛！鄉民曝內幕：接了就輸了

獨／直擊Apple買1送1　他狂奔搶第1：超划算

更多

最夯影音

更多
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！
拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面