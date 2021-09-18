葬禮「拔光阿嬤的牙」分送給親戚！媳婦嚇壞拒收　丈夫竟怒提離婚

▲女網友發現婆家有在親戚死後拔死者牙齒留念的習俗，讓她非常害怕。此為示意圖，非新聞當事人，下同。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

美國一位女網友最近在網上曝光了她婆家一直在延續的奇怪葬禮習俗，他們會在去世的親戚下葬前，將死者的牙齒全部拔光，並分發給其他在世的親戚作紀念。這名女網友無法接受這不尋常的儀式而拒絕參加葬禮，沒想到卻因此讓丈夫心生不滿，甚至還想和她離婚。

據《鏡報》報導，這位用戶名叫「死者牙齒故事」（Death Teeth Story）的女網友在Reddit論壇上po文表示，婆家這套「極其古怪的葬禮儀式」已延續多年，「他們會將牙齒裝在一個小布袋內，並根據親疏關係來判斷每個活著的親戚該拿到哪顆牙齒」。

她補充，婆家甚至還有奇異的「繼承牙齒制度」，死者一生所收集到的牙齒會在葬禮上被放入一個裝滿數千顆牙的大盒子內，再一代代地傳下去。這名女子是在參加她丈夫阿嬤的葬禮後才知道這個傳統的，當時她婆婆給了她一個小布袋，沒想到裡面卻裝著一顆臼齒，讓她大感震驚。

隨後女子告訴丈夫，她不想收藏婆家親戚的牙齒，也不想參加相關儀式，但丈夫卻很生氣地告訴她，「這樣你去世之後，妳的孩子就沒辦法擁有能讓他們想起妳的東西，他們會因此而被孤立！」丈夫的這番話讓女子覺悟，即使她不想接受婆家親戚們的牙齒，但她死後，婆家也會將她的牙拔光，並分給其他家人。

女子難過地表示，「我不希望我的牙齒被分給不認識的親戚，我娘家的家人是絕對不會同意的」，不過她的丈夫卻在得知這一切後開始考慮要和她離婚。女子指出，婆家的人都很可愛，但這個儀式對她來說卻「極度瘋狂」，「我的婆家來自威爾斯，不過我不認為這奇特的葬禮傳統與文化有關，因為我無法在任何文化和宗教背景中找到相關依據，他們可能就只是一群純粹的怪人」。

女網友的po文曝光後，許多人也同樣震驚，並在Reddit上留言表示，「我好害怕，我也不想在死後牙齒被拔光分給人！」、「我覺得更古怪的是他對這件事的反應。妳只是不同意牙齒被拔光，他就想和妳離婚？」、「如果你生下孩子，你的丈夫也會在孩子去世後拔掉孩子的牙齒，你能接受嗎？」

不過也有網友表示，「雖然這很奇怪，但這並不會對任何人帶來傷害，這應該是一種清教徒的習俗」、「維多利亞時代還蠻多這種習俗的，不止是牙齒，也有可能是頭髮、血液之類的，這只是一個紀念品而已」。

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