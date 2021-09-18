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神老師卻拿「考績乙」！堅持請假扣薪原因曝　2.5萬人跪：你是特優

▲▼ 。（圖／翻攝自神老師&amp;神媽咪）

▲神老師沈雅琪。（圖／翻攝自神老師神媽咪）

記者黃可昀／綜合報導

基隆市長樂國小老師沈雅琪經營29萬人追蹤的粉專「神老師&神媽咪」，日前她收到校方發的考績通知，結果為「乙等」，面對這分數她心無波瀾，也接受校長的評分，不過網友看完背後原因後，都大讚她在很多人心目中絕對是「超優等老師」。

沈雅琪PO文指出，她是班級導師，平時要顧學生，只利用周三半天課的下午到各校特教宣導演講，早上把課上完、作業改完，就「自費付代課老師鐘點費陪吃午餐、帶放學」，但此舉看在校長眼裡難以認同，為此大發雷霆說她這樣是在「架空校長」，希望她以校務為重。

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沈雅琪自那時起，周三下午去特教演講一律請事病假扣薪、自費請代課老師幫顧班級，「我知道請假時數過多會影響考績，我自己的考績我自己打，正式架空你」，即便與校長理念不同，她仍堅持把周三下午全排滿，跑遍各縣市特教演講，上周完成了第386場。

弟弟,幼兒園,小孩,孩子（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲為了幫助特殊孩子，沈雅琪不惜請假扣薪、被評乙等。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

沈雅琪表示，新校長上任她就說過，「請校長公事公辦，規定是怎樣，就怎樣處理我。」她照樣每周三下午去演講，收到的捐款與物資分配給校內需要的孩子家庭，有多餘的就拜託校長問問其他學校，把資源及時分配出去，「業配捐款一百多萬，全部捐給各校的資源班，我不怕違規記過，只怕欠人情。」

她透露，「收到考績乙等通知，心無波瀾」，隔天繼續拜託校長問物資還能分到哪些學校，她做這些事並非為了自己的考績，「考績乙等，也不會影響我去做這些考績不評的事情」，雖然這個乙等成績會跟著她一輩子，未來很難獲得任何獎項，但她對於這個分數沒有異議，「不需要任何的等第來評價，我就是沈雅琪~神老師。」

網友留言送暖，「神老師的考績無法侷限在學校內啦～以一個宇宙的規模，神老師的考績是神特優喔」、「自己的考績自己打，這是何等的霸氣啊！考績早已經無法定義好老師了」、「用等第限制別人，這樣跟用成績來框小孩是一樣的，這刻觀念何時能改變？神老師才是我心中的優等」、「不需要任何獎項來錦上添花。在我們心裡，您就是教育界的桂冠！」

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