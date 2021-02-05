農曆除夕前永福師生用行動挺特教　閱讀生命就從如何照顀好自己開始！

▲永福星星幫特教生寒假照顧班的「火鍋圍爐」大會，孩子們在家長和老師們的教導下，把寒假二週來的學習成果一併展現。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永福國小連續6年辦理寒暑假特教生照顀班，每年都以具體實際行動方式，帶領永福特教生學習如何在長假中「如何把自己照顧好」！校方除了配合特殊教育研習，帶領老師們協作寒暑假的特教班照顧班課程之外，也特別舉辦家長說明會及學習成果發表！

今年永福特教生照顀班主題以「如何休閒」來規劃系列活動。除了聘請專業教練教授特教生足球技巧外，還特別規劃以社區體驗為主的「閱讀食譜」的活動，用「如何照顧自己」的角度，以自家冰箱的食材，設計自己專屬的午餐菜盤，還要兼顧衛生和營養還有防疫！

特別值得一提的是5日是永福星星幫特教生寒假照顧班的「火鍋圍爐」大會，孩子們在家長和老師們的教導下，把寒假二週來的學習成果一併展現，除了體適能增加了，也讓自己在假期中學到「如何照顧自己」的方法，永福也找來畢業的特教兒回來擔任學習小志工，小小的資源班教室，濃濃的火鍋香味，永福星星幫2021年火鍋圍爐大會提前佈署！而且，都是特教生自己動手料理的喔！

參與本次永福寒暑假特教生照顀班課程的陳誼紋老師說，照顧班社區體驗的實作內容以閱讀特教老師提供的食譜教材，教材內容包羅萬象，中式西式餐點都有，因為星星兒大都是視覺型的學習者，所以提供的食譜是「圖文並茂」，並且有步驟有結構的陳列適合星星兒們「閱讀」！但星兒們遇到要讀完食譜後實作，則遇到不小的困難，因為要自己切削水果、擺盤、水煮食材等都是平常比較少練習的「家事」！

而且特教老師們還訓練星星兒要完成所有的工作，包括收拾好所有剩餘的食材、清理現場和工具整理及工作時要注意安全等，最後要回答當天食材的營養成份和食材的助益後才可以「開動」.....，不少星星兒家長都說這樣的訓練課程都可以快速類化到家庭中的學習，也可以讓星星兒多重訓練到做家事能力和全身大小肌力、手部的精細能力和專注力的訓練，真的是一魚多吃的課程！

永福國小楊淑晏校長在多次參與特教生照顧班的實作閱讀課後表示，自2009年開始永福以實作閱讀為導向，結合生活訓練課程、運動健康課程和閱讀題材，多次開辦星星兒的「閱讀潛能開發課」，其中也包含長假型的照顧班課程，期望以閱讀開啟星星兒的學習之門，讓星星兒們日後都可以用「閱讀力」學習自立！因為星星兒，有時活在自己的世界裡，彷彿是從外星球來的小天使，對於沒興趣的事情 ，忘記的總是比記得的多，必須一再複習上課內容，老師們還得費心規劃，有得吃有得玩，能夠動手DIY的閱讀課，才能因材施教寓教於樂 ，吸引星星兒們的注意力，教會他們生活及閱讀，也就是「如何照顧好自己」的能力！

楊校長說就算是切水果這樣有點危險的動作，也都要教星星兒學會如何注意安全，家長們也應該讓星星兒及早用「閱讀力」，來訓練日後自力更生的能力才行！楊校長和家長及老師們都說日後會多多開發這樣的長假型的閱讀潛能開發課程，以培養特教兒自我照顧的能力！

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