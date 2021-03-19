宜蘭特教生午休不睡…遭老師「關教室55分鐘」！癲癇發作搶救5天亡

記者游芳男、戴若涵／宜蘭報導

宜蘭特殊教育學校14日發生一起事件！一名高職部女學生午休時間因過於興奮，被老師單獨帶到另外一間教室，沒想到55分鐘過後，助理人員卻驚見她臉色有異，已無呼吸心跳，緊急報警處理，但經急救5天後，女學生仍不幸宣告不治。

▲宜蘭特教生午休時間遭老師單獨帶往其他教室，不料，她癲癇發作，被助教發現時臉色已十分難看，送醫搶救5天宣告不治。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

回顧整起事發經過，患有腦性麻痺的女學生14日午休時因不睡覺、興奮好動，老師擔憂她會影響到其他學生睡眠，便將她帶往另一間教室，讓她自己一人活動。由於先前也有過類似經驗，老師都有陪同，也都沒發生任何事件，老師便先去忙碌其他事情。

不料，55分鐘過後，校方助理人員到該教室卻發現，女學生癲癇發作倒地不起，臉色也十分難看，當場嚇壞給予急救，並送往醫院搶救，於加護病房內觀察治療，但5天過後，女學生仍不幸宣告不治，讓家屬又氣憤、又痛心。

針對這起事件校方回應，將提供家屬資源協助，處理相關後續事宜，事發至今也對全校師生進行後續心理輔導措施，暨教育責任宣導事宜，並召開各項戶檢討相關教育措施。

校方承諾，將全力配合司法單位調查，面對問題，另會加強校園巡堂機制，提高巡檢密度以維護校園安全，另外，還會加強全體同仁危機處理即責任意識，並確實掌握學生身心狀況，照護學生在校學習時段，給予安全的學習環境。