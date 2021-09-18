快訊／天才剛亮！連假首日國1「紫爆」路段曝　時速僅16公里

▲國1南下楊梅段今晨「紫爆」。（圖／翻攝高公局即時影像）

記者陳俊宏／綜合報導

今天（18日）是中秋連假的第一天，根據高公局資料，國道一號南下69K楊梅到71K高架楊梅端路段，天才剛亮、今晨5時46分許就已經出現「紫爆」，時速僅16公里，宛如大型停車場。

交通部表示，本次中秋連假是疫情調降後之第一個連續假期，研判中秋節將有返鄉過節及出遊旅次需求，考量民眾因應疫情發展有自行開車情形，預估高速公路運輸尖峰南向集中於連假第1、2日上午時段，北向集中於連假第3、4日下午時段。

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▲▼國1南下楊梅段今晨「紫爆」。（圖／翻攝高公局即時影像）



高公局表示，今日國道車多路段包括楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統、圓山－大華系統、三鶯－關西、烏日－霧峰系統、南港系統－坪林等六大路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

今日國道疏導措施包括6-12時國1內湖至頭份 (含高架堤頂、環北及機場系統 )、國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口，以及國道5號南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、0-24時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

►中秋節國道疏運措施：

國道實施精進式匝道儀控、入口匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放41處路肩等措施，並自9月18日至20日，每日0至5時國道全線暫停收費；9月21日當日0至10時全線暫停收費；另本次針對國道5號，於9月18日至19日的0至12時封閉石碇及坪林南向匝道入口（封閉期間改為大客車專用），並請前往宜花東的用路人應多加注意。

▼國1南下楊梅段今晨「紫爆」。（圖／翻攝高公局網站）



▲▼中秋連假首日疏運措施、連假每日壅塞路段及時段。（圖／高公局）

