連假首日國道6地雷路段出爐！國5「凌晨湧車潮」恐連塞11小時

▲今日國道車流較多。（圖／記者黃軍瑋攝）

記者李宜秦／台北報導

今日是中秋連假第一天，交通部高公局表示，今日國道車多路段包括楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統、圓山－大華系統、三鶯－關西、烏日－霧峰系統、南港系統－坪林等六大路段，其中國5南向自清晨5點就湧入車潮，行車時間為平日5倍，須到下午4點車潮才會逐漸紓解。

高公局表示，預估今日國道交通量為125百萬車公里，為年平均平日 (88百萬車公里) 1.4倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為年平均平日的1.6倍。

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而今日壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

▲▼中秋連假首日疏運措施、連假每日壅塞路段及時段。（圖／高公局）



今日國道疏導措施包括6-12時國1內湖至頭份 (含高架堤頂、環北及機場系統 )、國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口及國道5號南港系統南向入口高乘載管制、0-12時封閉國5石碇、坪林南向入口、0-24時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。

假期間高公局已規劃4條長途及7條短途替代道路，供民眾於尖峰時段避開高速公路塞車路段。針對長途部分，建議民眾多利用台 61 替代國 1 與國 3、台 9 替代國 5、台 63 替代國 6；短途部分，建議高速公路易壅塞路段附近之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

▲中秋連假第一天國道路況。（圖／高公局）