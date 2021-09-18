中秋連假「有人4天都不出遊？」　最慘苦主崩潰了：哭啊

▲原PO問卦「四天連假都不出遊的人多嗎？」（示意圖／記者趙于婷攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

中秋節4天連假終於到來，有人藉機安排久違的出遊，也有人懶在家、哪都不想去。就有網友在PTT的Gossiping板上發文，「今（18）天是中秋連假的第一天」，他起床後就跑到早餐店吃早餐，看著塞車的新聞，不禁笑出來「覺得不出遠門真是最棒的選擇」，好奇問卦「四天連假都不出遊的人多嗎？」

這位網友早上近10點的時候發文，文中表示，他起床後就來到早餐店，一邊吃早餐，一邊看著國道上塞車的新聞訕笑，直呼「不出遠門真是最棒的選擇」，也好奇板上網友這4天要做什麼。

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貼文一出，就有不出遊派的人秒留言，「我啊！宅在家舒服」、「我啊！出遊也不知道去哪裡」、「在家就可以放鬆，不用花大錢住飯店」、「出去冒染疫風險幹嘛，在家玩巫師3」、「我啊！超討厭塞車」、「不出門跟疫情無關，不想浪費休息時間在塞車而已」、「如果另一半不吵，還真想擺爛休息就好。」

也有苦主崩潰表示，「加班喇X」、「我還在值班勒」、「值班啊哭」、「上班啦爽翻天」、「加班啊！哭啊！」還有網友則是擔憂道，「昨晚河濱騎了50公里，一堆橋下偷烤肉，還有河濱有活動，超多人」、「台南塞爆了，完全不想出門擠」、「等著看連假後疫情大爆炸，還出門玩勒」、「降級不解封，還是要好好防疫啊！」