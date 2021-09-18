南港「車速40km↓」　國5南下車潮傍晚才紓解！國道6地雷路段曝

▲今早國道車多，部分路段壅塞。（國道示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是中秋連假第一天，上午國道已湧入車潮，交通部高公局表示，國1南向湖口-新竹、國3南向鶯歌系統-龍潭、國3北向新店-木柵車多壅塞，預計今日上午壅塞路段包括國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等6路段。

根據1968 APP顯示，國道路網大致順暢，國5雙向時速均可達60公里以上，不過仍有不少車流湧入國5，因此車多路段包括南港－石碇、南港系統－南港，另外大溪－龍潭、湖口－竹北、新豐－南寮端、王田－彰化、烏日－霧峰、中興系統－中興等路段車多，時速不到40公里。

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▲中秋連假第一天國道路況。（圖／高公局）

高公局國道路況播報員黃郁凱表示，截至今日上午9點為止，國道車流累計29百萬車公里，預計今日可達125百萬車公里，從上午7點過後，車流量已超越去年同期車流。而國5南向共17500輛次車輛通過，較去年連假首日略減，主因是昨日有部分車潮先行南下分流。

針對今日壅塞路段及時段，國一楊梅－新竹系統約下午3點紓解、彰化系統－埔鹽系統下午4點紓解、圓山－大華系統中午12點紓解；國三三鶯－關西中午12點紓解、烏日－霧峰系統中午12點紓解；國五南港系統－坪林下午4點紓解。

▲國5逐漸湧入車流，南港交流道車多壅塞。（國道示意圖／記者呂佳賢攝）

高公局表示，預判今日上午壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-大華系統、國3南向三鶯-關西、烏日-霧峰、國5南向南港系統-坪林等路段，建議南向用路人儘量於下午時段出發。

而今日相關疏導措施包括6-12時國1南向內湖至頭份、國3南向木柵至香山及國5南向南港系統高乘載管制、0-12時封閉國5石碇及坪林南向入口、0-24時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。