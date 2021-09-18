　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不想塞車看過來　中秋連假國道長、短程替代路段一次看

▲20210210國道車流路況▼ 。（圖／記者張榮恩攝）

▲交通部高速公路局預估，今年國道交通量約為114至125百萬車公里，相當於平日的1.4倍。（圖／記者張榮恩攝）

記者許維寧／台北報導

今（9/18）為中秋連續假期第一天，交通部高速公路局預估，今年國道交通量約為114至125百萬車公里，相當於平日的1.4倍，其中南向交通量集中於連假第今、明兩天上午時段，北向交通量集中於連假第3、第4日下午。建議民眾，今明兩天南下用路人可多利用下午13時候出發；收假日北上用路人則可多在中午12時前上路。

因應今年中秋佳節出遊返鄉潮，高公局建議：

[廣告]請繼續往下閱讀...

一、 9月18日及19日，西部國道南向用路人，請多利用下午13時後出發；國5南向用路人，請多利用下午17時後出發。

二、 9月20日及21日，西部國道北向用路人，請多利用中午12時前出發；國5北向用路人，請多利用上午10時前出發。

高公局也針對國道易壅塞路段規劃4條國道長途及7條地區短途替代道路：

一、國道長程替代道路：

國5頭城至坪林北向：台9線

國3中港系統至彰化市區南向以及國1國3新竹至臺南地區雙向：台61線

國6舊正至臺中地區雙向：台63線

二、國道短程替代道路：

國1湖口至新竹雙向：台1線

國3土城至三峽雙向：台3線

國3三鶯至大溪雙向：台3線

國1大雅至員林雙向：台74線、台74甲線、台1線

國3草屯至快官雙向：台14線

國3中興至中投北向：台14乙線、台63線

國3田寮至國10旗山東向：台28線

另外，高公局也提醒，今天上午6時至12時實施國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山等路段各交流道南向入口匝道高乘載管制，今明兩天全日封閉平鎮系統及埔鹽系統南向入口、9月20日及21日全日封閉埔鹽系統及西濱北向入口，並搭配匝道儀控、開放路肩、單一費率、差別費率及暫停收費等措施，其中暫停收費時段今日至20日為0至5時，9月21日為0至10時 。

至於國道5號，高公局已於連假前一天週五實施國3往國5雙向精進式匝道儀控，今、明兩天每日0至12時封閉國5石碇及坪林南向入口，6至12時實施南港系統南向入口高乘載管制，9月20日及9月21日則每日14至21時實施頭城、宜蘭、羅東及蘇澳交流道北向入口高乘載管制，搭配匝道儀控、大客車優先通行及主線儀控措施，收費措施則與國1及國3相同，建議民眾前往國5可利用公共運輸，或可利用台2、台9替代道路。

►破盤5折！innisfree綠茶籽精華液必囤

ET快訊
13歲少女激戰3男！媽靠一瓶礦泉水抓出已婚惡狼：顧自己爽
鳳梨打6洞「入珠狂塞7749顆」痛爆GG！　3進3出大升級：
快訊／8點了！國1又2路段紫爆　時速僅18公里
男失蹤7天困新竹深山　「生存關鍵」曝光！靠螞蟻溪水活著
電話一接就掛！鄉民曝內幕：接了就輸了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／8點了！國1又2路段紫爆　時速僅18公里

妹子花619元叫火鍋「送來2袋水」　老闆公開訂單備註反擊

別再培根捲蘆筍　烤肉「免疫力翻倍」食材前3名出爐

木炭烤肉才美味？　毒理專家：比疫苗副作用危險數百倍

快訊／國3這路段也「紫爆」　時速18公里成大型停車場

BNT、莫德納、AZ、高端混打　醫揭這組合「好棒棒」

不想塞車看過來　中秋連假國道長、短程替代路段一次看

今水氣最多防劇烈天氣　「15號颱」最快收假日生成

402萬人搶BNT！第九輪有望「擴大施打對象」　指揮中心今將宣布

連假首日國道6地雷路段出爐！國5「凌晨湧車潮」恐連塞11小時

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

小黃司機載客鑽巷...不讓險撞路人　他怒捶車嗆：靠到我了！下來講啊

罹癌媽2次化療「等不到健康的肺」　6歲兒醫院陪病3年...夫：救我太太

澎恰恰否認合作連千毅！「一直都沒談成」　認「債權人增加了」：多半是演藝圈的人

男考機車駕照「直線七秒」抖爆　自嘲手腳中風XD網笑：別上路啊

小鬼黃鴻升「扶喝醉爸爸」最親近的一次　黃爸爸再看不捨：心裡很有感觸

楊一展送龍劭華哀痛「多重視資深藝人」　楊烈惋惜好友：為什麼大家怕醫院

快訊／8點了！國1又2路段紫爆　時速僅18公里

妹子花619元叫火鍋「送來2袋水」　老闆公開訂單備註反擊

別再培根捲蘆筍　烤肉「免疫力翻倍」食材前3名出爐

木炭烤肉才美味？　毒理專家：比疫苗副作用危險數百倍

快訊／國3這路段也「紫爆」　時速18公里成大型停車場

BNT、莫德納、AZ、高端混打　醫揭這組合「好棒棒」

不想塞車看過來　中秋連假國道長、短程替代路段一次看

今水氣最多防劇烈天氣　「15號颱」最快收假日生成

402萬人搶BNT！第九輪有望「擴大施打對象」　指揮中心今將宣布

連假首日國道6地雷路段出爐！國5「凌晨湧車潮」恐連塞11小時

陸網友「看盜版嫌劇情爛」還私訊！日作者反擊：沒有違法自覺真可怕

香奈兒山茶花頸鍊秀個性美　原來是軟鍊舒適度加倍

柔道男神甩「禁愛令」！　楊勇緯羞談「楊太太」心動之處

柚子和藥物「間隔2小時沒用」！交互作用恐達三天　想吃仍有解

12星座小孩要叫幾遍才會聽？隋棠實測「處女水瓶射手」認證：準準準

黑狗「起床醜醜」出門變水汪大眼＋挺鼻　網不信：明明偷換別隻狗

氣象專家變「寵孫魔人」　任立渝退休生活曝光

快訊／8點了！國1又2路段紫爆　時速僅18公里

鳳梨打6洞「入珠狂塞7749顆」痛爆GG！　3進3出大升級：整支腫歪歪

妹子花619元叫火鍋「送來2袋水」　老闆公開訂單備註反擊

黃子佼曝和孟耿如「已驗過」持續拚做人　心疼她婚後戲約大減：嫁給我之後很辛苦

生活熱門新聞

快訊／天才剛亮！　連假首日國1「紫爆」路段曝

中秋節「極陰日」！4生肖小心沖煞衰運上身

快訊／國3這路段也「紫爆」　時速18公里

電話一接就掛！鄉民曝內幕：接了就輸了

疫情炸鍋「3老公決意離婚」吐苦水：人生痛苦

對流發威大雨彈來襲　3地區雷雨猛灌

打高端驗抗體恐罰25萬　名醫怒了

即／高雄「戶外禁烤令」即刻實施！違者可罰1.5萬

網酸「東泉美味在哪？」　台中人親解答被推爆

40歲存款1000萬退休　夠吃30年

花蓮7歲童玩手機狂課金！爸爸收帳單嚇傻

即／莫德納108萬劑抵台！深夜降落桃園機場

iPhone曾被預言會慘敗！賈伯斯當年一句話打趴

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記

更多熱門

相關新聞

連假首日　國道6地雷路段出爐

連假首日　國道6地雷路段出爐

今日是中秋連假第一天，交通部高公局表示，今日國道車多路段包括楊梅－新竹、彰化系統－埔鹽系統、圓山－大華系統、三鶯－關西、烏日－霧峰系統、南港系統－坪林等六大路段，其中國5南向自清晨5點就湧入車潮，行車時間為平日5倍，須到下午4點車潮才會逐漸紓解。

快訊／天才剛亮！　連假首日國1「紫爆」路段曝

快訊／天才剛亮！　連假首日國1「紫爆」路段曝

龜速！中秋連假　國1中部路段入夜狂塞6公里

龜速！中秋連假　國1中部路段入夜狂塞6公里

未依規定使用方向燈被開5張紅單

未依規定使用方向燈被開5張紅單

對流發威大雨彈來襲　3地區雷雨猛灌

對流發威大雨彈來襲　3地區雷雨猛灌

關鍵字：

國道高公局中秋連假替代道路

讀者迴響

熱門新聞

張庭身價300億…悄註銷9家公司　被瘋傳「逃回台灣」

快訊／天才剛亮！　連假首日國1「紫爆」路段曝

中秋節「極陰日」！4生肖小心沖煞衰運上身

鬼父「性侵女兒」生下孩子！老婆庭上求情

中秋開跑！星巴克連續10天買1送1

快訊／國3這路段也「紫爆」　時速18公里

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

電話一接就掛！鄉民曝內幕：接了就輸了

營養師警告：3族群不能吃柚子！和這些藥一起吃超可怕

連千毅開嗆澎恰恰：我知名度不比你差

澎恰恰拒絕2000萬合約內幕曝光！　考量「3因素」

海上漂4天　媽喝尿哺乳「被吸乾」脫水亡

LINE貼圖「下殺三折」　15款人氣貼圖限時下載

林昀儒賺錢　背後指導高人曝光

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

更多

最夯影音

更多
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！
拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

神人90天徒手蓋起「露天游泳池」　內藏滑水道！奇蹟手藝根本是麥塊

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

陳意涵曬新髮型！老公「又換一個老婆」　「暴瘦凸眼」素顏曝光…網驚：變了個人

小黃司機載客鑽巷...不讓險撞路人　他怒捶車嗆：靠到我了！下來講啊

小黃司機載客鑽巷...不讓險撞路人　他怒捶車嗆：靠到我了！下來講啊

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面