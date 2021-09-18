不想塞車看過來　中秋連假國道長、短程替代路段一次看

▲交通部高速公路局預估，今年國道交通量約為114至125百萬車公里，相當於平日的1.4倍。（圖／記者張榮恩攝）

記者許維寧／台北報導

今（9/18）為中秋連續假期第一天，交通部高速公路局預估，今年國道交通量約為114至125百萬車公里，相當於平日的1.4倍，其中南向交通量集中於連假第今、明兩天上午時段，北向交通量集中於連假第3、第4日下午。建議民眾，今明兩天南下用路人可多利用下午13時候出發；收假日北上用路人則可多在中午12時前上路。

因應今年中秋佳節出遊返鄉潮，高公局建議：

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一、 9月18日及19日，西部國道南向用路人，請多利用下午13時後出發；國5南向用路人，請多利用下午17時後出發。

二、 9月20日及21日，西部國道北向用路人，請多利用中午12時前出發；國5北向用路人，請多利用上午10時前出發。



高公局也針對國道易壅塞路段規劃4條國道長途及7條地區短途替代道路：

一、國道長程替代道路：

國5頭城至坪林北向：台9線

國3中港系統至彰化市區南向以及國1國3新竹至臺南地區雙向：台61線

國6舊正至臺中地區雙向：台63線

二、國道短程替代道路：

國1湖口至新竹雙向：台1線

國3土城至三峽雙向：台3線

國3三鶯至大溪雙向：台3線

國1大雅至員林雙向：台74線、台74甲線、台1線

國3草屯至快官雙向：台14線

國3中興至中投北向：台14乙線、台63線

國3田寮至國10旗山東向：台28線

另外，高公局也提醒，今天上午6時至12時實施國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山等路段各交流道南向入口匝道高乘載管制，今明兩天全日封閉平鎮系統及埔鹽系統南向入口、9月20日及21日全日封閉埔鹽系統及西濱北向入口，並搭配匝道儀控、開放路肩、單一費率、差別費率及暫停收費等措施，其中暫停收費時段今日至20日為0至5時，9月21日為0至10時 。

至於國道5號，高公局已於連假前一天週五實施國3往國5雙向精進式匝道儀控，今、明兩天每日0至12時封閉國5石碇及坪林南向入口，6至12時實施南港系統南向入口高乘載管制，9月20日及9月21日則每日14至21時實施頭城、宜蘭、羅東及蘇澳交流道北向入口高乘載管制，搭配匝道儀控、大客車優先通行及主線儀控措施，收費措施則與國1及國3相同，建議民眾前往國5可利用公共運輸，或可利用台2、台9替代道路。