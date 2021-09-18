只剩4天！　拿「0.5公斤廢乾電池」到超商享11元折抵回饋

▲0.5公斤廢乾電池可享11元折抵回饋。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者許展溢／台北報導

環保署為鼓勵民眾回收廢乾電池，再次推出限時加碼優惠，於全台1萬多個據點，包括超商、量販點等可享合作企業提供的「0.5公斤11元」加碼折抵回饋，距離活動21日截止，倒數4天。環保署呼籲，民眾要把握加碼活動期間。

環保署說明，本次回收活動，除了統一超商及全家便利商店兩大超商連續第4年參與合作，更有台糖蜜鄰超市與愛買量販店的加入，9月21日前，民眾前往這些合作企業全台1萬多家門市，進行電池回收，可享有加碼回饋。

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環保署指出，廢乾電池含有可回收再利用的鐵、錳、鋅等金屬，若妥善回收，可回到產業製程循環再利用，但若任意棄置，將造成資源浪費，甚至污染環境。環保署表示，目前我國每年約使用乾電池1萬1千公噸，但獲得回收約4千公噸，回收率穩定維持在4成左右，仍有部分乾電池尚未進入回收體系中，還有進步空間，因此環保署再次舉辦回收活動，鼓勵民眾將擱置在家的廢乾電池拿出來回收。

環保署提醒，電池在高耗電電器用品中無法使用時，並非真的沒電可用了，民眾還可以先「降階使用」，將電池換到鬧鐘、遙控器等低耗電產品繼續使用，殘餘電力也不浪費，最後，待電池電力耗盡，再將廢乾電池進行回收，才算是真正的物盡其用，因為這些電池中所含有的珍貴金屬資源，還可以回到產業製程循環再利用。

環保署表示，本次活動以每半公斤為單位，以3號電池為例，約為20至25顆。業者說，除車用大型電池，一般日常使用的廢乾電池都可以參與回收活動，店內販售的商品除菸酒與代收代售服務不能折抵，其餘民眾可自由選擇折抵，活動不需登記個人資料，民眾可放心將電池送去回收。

另外，環保署提到，活動期間之外，便利商店、量販店及超市仍可回收電池，還有一般民眾熟知的清潔隊資源回收車、村里資源回收站，以及販售乾電池的連鎖藥妝店、無線通訊器材行、各電信門市及攝影器材行等販售點，也都有常態協助回收廢乾電池，廢乾電池回收管道很多元、便利。環保署最後呼籲，民眾把握加碼活動期間，把不要的廢乾電池清一清回收，可以加碼回收享回饋外，還能把居家環境做個整頓。