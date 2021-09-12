麻將會館偷營業12人群聚　店員辯「開放練習」顧客幫腔

▲麻將休閒會館趁假日前夕開放供牌友「練習」。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警方11日晚接獲民眾舉報，某停業中的麻將會館有人員進出，疑似違規復業，並當場查獲12名男女分桌在打麻將，業者辯室內人員並未超過50人，且只供牌友練習並未收費，顧客也「贊聲」說，超商那麼多人進出都可以開門營業，為何麻將館不行?警方則回依防疫規定麻將會館仍在禁業範圍內，依規定移請市府裁處。

▲警方當場查獲12名男女在打麻將。（圖／桃園警分局提供）

昨日21時許，桃園警察分局景福派出所接獲民眾舉報，表示某停業中的麻將會館有人員進出，疑似違規復業，所長吳政哲立即率員警前往稽查。當場發現會館內共有12名客人(9男3女)分組正在打麻將。

▲顧客也「贊聲」說，超商那麼多人進出都可以開門營業，為何不能麻將館不行?。（圖／桃園警分局提供）

店員邱女表示，店內人員未超過50人符合防疫規定，而且店面沒營業也未收費，只是開放大家來「練習」，更有顧客「贊聲」說，超商那麼多人進出都可以開門營業，為何不能麻將館不行？吳所長向其說明，依照第二級防疫警戒規定，休閒麻將館屬於仍須關閉之場所，店家違規復業並招集民眾打麻將已違反規定，超商非屬應關閉場所當然可以營業，員警當場製作紀錄表移請相關單位裁處。警方呼籲，二級防疫期間，業者應瞭解並確實遵守防疫規定，請以避免成為防疫破口，警方將持續加強稽查，違反規定者將移請相關單位裁處。

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