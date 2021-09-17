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造冊免預約！第二劑莫德納來了　彰化75歲以上9月24日開打

▲彰化75歲以上長輩第二劑莫德納下周開打。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化75歲以上長輩第二劑莫德納下周開打。（圖／記者唐詠絮攝）

記者唐詠絮／彰化報導

疫苗來了！彰化縣今天接獲中央撥發25,000劑莫德納疫苗，彰化縣政府安排75歲(含)以上長者，1946年12月31日(含)前出生)，在7/9前已接種第一劑莫德納疫苗間隔滿10週以上者，全部造冊免預約，將於中秋節過後9/24-25日施打完畢，相關接種名單、時間及地點，明日上午8點統一開放在COVID-19疫苗接種查詢。

從9月下旬開始，彰化縣內有AZ、莫德納、BNT高端等疫苗安排施打，共有約23萬劑疫苗，其中BNT 疫苗接種，預計從9/23(四)-10/8(五)開始施打，針對12-17歲的國中、高中、五專前三年及9/1前滿12歲的國小學生全都在造冊的名單中，符合資格總人數6萬1,818人，同意施打人數59,345人，比率高達96%。

▲彰化75歲以上長輩第二劑莫德納下周開打。（圖／記者唐詠絮攝）

葉彥伯強調，彰化縣有滿多疫苗一路施打，接著還有流感疫苗要打，所以請鄉親多多體諒。

另外葉彥伯提醒民眾配合帶健保卡、身分證，這是必要攜帶的，因為沒有身分證明文件無法印證身分，醫療院所就沒辦法幫您施打疫苗，黃卡也是要帶，以便做完整的接種紀錄，請按照通知單的時間、地點準時前往接種即可，不要提早，一提早大家擠在一起，影響秩序也有群聚人流管控上的困難，請大家準時就好，並配合醫療院所規劃的動線。

▲彰化75歲以上長輩第二劑莫德納下周開打。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化第28天零確診。（圖／記者唐詠絮攝）

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