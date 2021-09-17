日政府專家一致同意：需要接種第3劑疫苗　有條件開放混打第2劑

▲ 日本大學生排隊打新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新冠病毒肆虐全球一年多，變種病毒為各國帶來莫大挑戰。日本第5波疫情不見好轉，厚生勞動省17日稍早召開專家會議，會中一致同意，有必要施打第三劑新冠疫苗。

此前，《日本放送協會》（NHK）援引知情人士說法報導，由於國內外的報告都顯示，新冠疫苗效果會隨時間推移而下降，且以色列與法國皆已開打第三劑，美國則從本月展開接種，日本也考慮跟進。厚勞省已決定施打政策方向，使用國內已核准的輝瑞、莫德納及AZ疫苗用於施打加強劑，接種對象與美國相同，為接種第二劑超過8個月以上的民眾，17日在專家小組會議上諮詢此事。

根據《讀賣新聞》，17日下午的厚生科學審議會預防接種與疫苗分科會中，專家一致認同，有必要追加施打第三劑，具體日期、接種順序等還需討論。

世界衛生組織（WHO）對現階段追加施打疫苗持反對態度，持續呼籲各國，年底前盡量不要開打第三劑，以推動發展中國家接種進度。加上日本尚未完成第二劑接種，現在接種第三劑恐怕使地方政府陷入混亂，開打時間點仍有待討論。

另一方面，日本第一劑與第二劑原則上須接種相同廠牌的疫苗，但17日的專家會議決議，有條件開放混打，施打第一劑後出現嚴重過敏反應，且接種已逾27天者，或因疫苗供應不足，無法取得與第一劑相同的疫苗者，第二劑可改打其他疫苗，厚勞省預計近期修改相關接種規定。

更新17：00

發稿16：06

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