禾馨幫四叉貓驗抗體恐吃25萬罰單　柯文哲：自費檢查不傷天害理

▲網紅四叉貓。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

禾馨診所替網紅「四叉貓」檢驗接種高端疫苗後的抗體生成，傳有違法之嫌，引來指揮中心關注，北市衛生局17日也派員前往稽查，若有違法恐面臨5萬至25萬罰鍰。對此，台北市議員鍾小平下午質詢時詢問是否有法外開恩機會？市長柯文哲說，還是要查查看，但自費檢查也不是犯法、傷天害理的事。

鍾小平質詢時指出，老百姓為了自己權益驗抗體，就算不是中央規定12家醫院，北市府是否要說服石崇良？還是要依法開罰？衛生局長黃世傑表示，沒經過衛生局核定是違法的。

鍾小平追問，是否會開罰禾馨診所？黃世傑則回覆，CDC在8月30日來函，要先查清楚，如果違反規定可能會開罰。至於是否有法外開恩機會？柯文哲認為，要查看看診所能不能做檢查，「自費檢查也不是什麼犯法、傷天害理的事，有時候太……」。

隨後游淑慧也詢問同個題目。她表示，民眾有權利知道身上穿的是防彈衣還是羽絨衣，我打了高端到底有沒有抗體？不知道衛福部為什麼不准市民去驗。此外，衛福部還說只能在經同意的醫事檢驗機構驗，仁愛醫院是，這項服務對市民有沒有開放？還是只對機組人員開放？黃世傑表示，目前確實只對機組員開放。

游淑慧追問，仁愛醫院是衛福部同意的檢驗機構，既然是合格機構，開放給台北市民去驗可不可以？自費沒關係，有很多人想要驗，之後台北市可以開放給市民來驗？黃世傑先回應，會慎重考慮，一旁的柯文哲也表達同意，一般來講自費項目事核准就可以做。

▲四叉貓曝高端抗體報告，引發網友熱議。（圖／翻攝劉宇粉專）