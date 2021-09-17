快訊／北市編28億買什麼疫苗？　柯文哲曝：專家建議買Novavax

記者陳家祥／台北報導

為因應未來的疫情變化，台北市政府編列28億預算，計畫採購200到250萬劑的疫苗。對此，市長柯文哲17日在議會備詢時表示，有專家建議是買Novavax；柯也提到，台灣會不會把第3劑列為常規疫苗還不知道，因此才會興起買第3劑疫苗的念頭。

▲台北市長柯文哲赴市議會進行施政報告。（圖／記者袁茵攝）



北市議員梁文傑質詢時指出，中央已經訂了明後年的莫德納疫苗3000萬劑，加上其他疫苗應該是夠打第3劑，台北市買250萬劑，量這麼小，如果中央的貨都沒進來，台北市買200或250萬劑，對人家國際疫苗大廠來說很少。

「你怎麼保證中央疫苗沒進來，台北市的疫苗會比較快進來？為什麼人家疫苗廠要給我們台北市特別快速？」梁文傑接著問柯文哲，是不是有什麼特殊管道，可以讓你有把握會比中央快達到貨？如果你有信心，可以同意你買疫苗，因為如果台北市疫苗在手，確實大家心裡會比較篤定。

梁文傑表示，現在根據採購過程，如果預算編過，衛生局要去招標合格的藥廠提供服務，藥廠再去接洽進貨，請問哪一個廠商或藥廠可以保證進貨時間？

柯文哲說，台灣會不會把第3劑列為常規疫苗還不知道，因為目前看起來前2劑都打不到，所以當時在想第3劑時，還拜託黃立民醫師主持會議，且特別交代蔡副市長不要預設立場，給專家決定。面對梁文傑追問到貨時間，柯坦言，有可能明年訂貨、後年才來，沒辦法保證。

梁文傑接著表示，郭台銘買BNT一劑大概不到台幣900，現在台北市編列28億，也就是用每劑差不多1100到1300台幣，為什麼編這麼高，原因是買的劑量很少。

「過去北市在買疫苗都是跟中央併單，例如中央買2000萬劑，市府跟中央合併一單，這樣單價才會低。」梁文傑建議可以考慮這做法，不需要弄一個招標程序；但若跟中央併單，就是同個訂單，台北市也不會比較快到。

最後梁文傑說，分散供貨廠商才是保證快速取得疫苗比較快的方式，建議不要跟中央爭搶什麼莫德納、BNT、AZ，因為跟中央爭搶訂單，也不會讓整體台灣的貨比較多，不如去爭取嬌生等。對此，柯回應，其實專家跟我建議是Novavax。