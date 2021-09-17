　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／北市編28億買什麼疫苗？　柯文哲曝：專家建議買Novavax

記者陳家祥／台北報導

為因應未來的疫情變化，台北市政府編列28億預算，計畫採購200到250萬劑的疫苗。對此，市長柯文哲17日在議會備詢時表示，有專家建議是買Novavax；柯也提到，台灣會不會把第3劑列為常規疫苗還不知道，因此才會興起買第3劑疫苗的念頭。

▲▼台北市長柯文哲16日赴北市議會進行施政報告。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲赴市議會進行施政報告。（圖／記者袁茵攝）

北市議員梁文傑質詢時指出，中央已經訂了明後年的莫德納疫苗3000萬劑，加上其他疫苗應該是夠打第3劑，台北市買250萬劑，量這麼小，如果中央的貨都沒進來，台北市買200或250萬劑，對人家國際疫苗大廠來說很少。

「你怎麼保證中央疫苗沒進來，台北市的疫苗會比較快進來？為什麼人家疫苗廠要給我們台北市特別快速？」梁文傑接著問柯文哲，是不是有什麼特殊管道，可以讓你有把握會比中央快達到貨？如果你有信心，可以同意你買疫苗，因為如果台北市疫苗在手，確實大家心裡會比較篤定。

梁文傑表示，現在根據採購過程，如果預算編過，衛生局要去招標合格的藥廠提供服務，藥廠再去接洽進貨，請問哪一個廠商或藥廠可以保證進貨時間？

柯文哲說，台灣會不會把第3劑列為常規疫苗還不知道，因為目前看起來前2劑都打不到，所以當時在想第3劑時，還拜託黃立民醫師主持會議，且特別交代蔡副市長不要預設立場，給專家決定。面對梁文傑追問到貨時間，柯坦言，有可能明年訂貨、後年才來，沒辦法保證。

梁文傑接著表示，郭台銘買BNT一劑大概不到台幣900，現在台北市編列28億，也就是用每劑差不多1100到1300台幣，為什麼編這麼高，原因是買的劑量很少。

「過去北市在買疫苗都是跟中央併單，例如中央買2000萬劑，市府跟中央合併一單，這樣單價才會低。」梁文傑建議可以考慮這做法，不需要弄一個招標程序；但若跟中央併單，就是同個訂單，台北市也不會比較快到。

最後梁文傑說，分散供貨廠商才是保證快速取得疫苗比較快的方式，建議不要跟中央爭搶什麼莫德納、BNT、AZ，因為跟中央爭搶訂單，也不會讓整體台灣的貨比較多，不如去爭取嬌生等。對此，柯回應，其實專家跟我建議是Novavax。

►破盤5折！innisfree綠茶籽精華液必囤

ET快訊
Albee搭捷運「腿間突卡東西」　淚崩嚇傻：他還在動
iPhone不見了！開定位「訊號一直飄」　結局超傻眼
文山最正警花！讓車主「傻笑寫三聯單」　甜美長相曝
快訊／「自購64萬劑AZ」來了！　華航15：24降落桃園機場
快訊／雷雨加劇！　北北基等10縣市豪大雨特報
海上漂流4天！　媽媽哺乳「被2孩吸乾」身亡
王力宏剛隔離完「就和徐若瑄、黑人范范聚餐」！　挨轟破口道歉
「家人、男友5月染疫」她沒被匡列！　北市20多歲女今確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北75歲以上長者優先打第二劑莫德納　22日起接種

3+11調查報告曝　陳時中4月13日親自拍板「加強版3+11」決策

禾馨幫四叉貓驗抗體恐吃25萬罰單　柯文哲：自費檢查不傷天害理

北市擬推「疫苗通行證」　侯友宜暫不考慮：等疫苗打夠再做更有意義

快訊／新北17萬學生22日起打BNT　侯友宜5點叮嚀

快訊／北市編28億買什麼疫苗？　柯文哲曝：專家建議買Novavax

LIVE／幼兒園群聚33確診「感染Delta +5 」　侯友宜最新說明

日本贈AZ、台灣回報血氧儀　蔡英文：這才是真朋友

藍營杯葛蘇貞昌3+11專案報告　王婉諭：不要幫執政黨逃避監督

莫德納、高端混打？蔡璧如批陳時中「笨還是壞到把民眾當白老鼠」

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

「嘿～我真的好想你」KID.吳宗憲獻唱給小鬼　帳篷「掛滿他照片」：漂亮的星星在這裡

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

誇張！轎車交流道口停槽化線上 他長按喇叭惹議...兩派網友吵翻

小鬼逝世1週年..坤達.Junior「好想你」　回顧《RUN新聞》溫柔喊：下次見！

違停被勸離竟「繞一圈回原點」　男不滿被開單！酸：警察好厲害

新北75歲以上長者優先打第二劑莫德納　22日起接種

3+11調查報告曝　陳時中4月13日親自拍板「加強版3+11」決策

禾馨幫四叉貓驗抗體恐吃25萬罰單　柯文哲：自費檢查不傷天害理

北市擬推「疫苗通行證」　侯友宜暫不考慮：等疫苗打夠再做更有意義

快訊／新北17萬學生22日起打BNT　侯友宜5點叮嚀

快訊／北市編28億買什麼疫苗？　柯文哲曝：專家建議買Novavax

LIVE／幼兒園群聚33確診「感染Delta +5 」　侯友宜最新說明

日本贈AZ、台灣回報血氧儀　蔡英文：這才是真朋友

藍營杯葛蘇貞昌3+11專案報告　王婉諭：不要幫執政黨逃避監督

莫德納、高端混打？蔡璧如批陳時中「笨還是壞到把民眾當白老鼠」

台南購物節最大獎開箱　永康蛋黃區830萬3房新屋附車位

原始人「穿衣證據」找到了！可追朔至12萬年前　技術竟和現在相同

律師「買兇自殺」讓兒領保險金！　美法律界知名家族離奇命案頻傳

新光銀海外分行鎖定東南亞　國內分行主攻兩目標！

快訊／台中松柏港3衝浪客體力透支！海面上癱趴衝浪板　海巡急救援

「我台大法律系」！霸王乘客硬搭台鐵拒驗票　被爆是逃票慣犯

新北75歲以上長者優先打第二劑莫德納　22日起接種

上合組織成立20年　習近平視訊出席元首理事會

3+11調查報告曝　陳時中4月13日親自拍板「加強版3+11」決策

YouTube看MV突跳「要繼續懺悔？」　網怕爆+1：不敢碰電腦

現代版泰山過世！重返人間8年癌逝　曾「不知有女人、首次照鏡」爆紅

政治熱門新聞

桃勤女「新北足跡曝光」　新莊老街、好市多、全家

快訊／北市明預約莫德納第二劑　75歲以上長者、65歲以上原住民

鍾小平：韓粉犯傻張亞中會自己選總統　劉寶傑笑：嚇成這樣

蘇貞昌報告3+11決策時間軸曝　陳時中4大考量拍板「加強版」模式

院長帶頭一起玩　王世堅：康樂股長嗎

快訊／3+11調查報告出爐　范雲首露面：尊重行政院調查結果

快訊／陳時中親自拍板的！　3+11調查報告首次曝光

蘇貞昌3+11報告僅12頁　民眾黨批：800多條人命避重就輕還搞大內宣

快訊／新北加倍券最高「5千換1萬」　10/20開放登記

柯文哲自滿「社宅中央不蓋台北蓋」　卻領補助逾45億

蘇揆報告「3+11」　藍要爭取尊嚴、綠稱直球對決

蘇貞昌專案報告3+11　自豪「沒有鎖死換取防疫成功、讓世界讚嘆」

朱立倫、江啟臣民調落　他評深藍在張亞中身上尋找韓國瑜

快訊／板橋某幼兒園負責人「解隔第二天確診」

更多熱門

相關新聞

青少年可混打疫苗避心肌炎風險

青少年可混打疫苗避心肌炎風險

研究團隊共追蹤256例「接種2劑」BNT疫苗施打狀況，發現12至15歲健康男孩中出現心肌炎的比例約為每100萬人有162.2例，16、17歲青少年為每百萬人94例，女孩的心肌炎風險明顯較低，12～15歲及16～17歲，心肌炎風險分別為，每百萬人13.4及13例。

即／高雄「戶外禁烤令」即刻實施！違者可罰1.5萬

即／高雄「戶外禁烤令」即刻實施！違者可罰1.5萬

柯文哲擬推健康通行證！指揮中心「要再討論」

柯文哲擬推健康通行證！指揮中心「要再討論」

寶可夢玩家注意！「高雄全島糖王爭霸」21日開戰

寶可夢玩家注意！「高雄全島糖王爭霸」21日開戰

BNT登記中午收單　指揮中心說明

BNT登記中午收單　指揮中心說明

關鍵字：

柯文哲柯P台北市新冠疫情Novavax疫苗

讀者迴響

熱門新聞

中午截止！想打BNT「這3類人」快登記

紅毛猩猩淪性奴　天天被剃毛供村民享樂

連千毅開嗆澎恰恰：我知名度不比你差

野生正妹網紅「只穿內衣」逛超商

包皮一定要割？醫警告「這4種GG」別拖了

許怡才遭逼陪睡是真的！幕後人士曝：拍一半跑去開房

超會算！南投女稅務員4年請假700天

陳意涵「暴瘦凸眼」憔悴近照曝光

外送平台首樁！認定違反公平法　foodpanda遭公平會重罰200萬元

張艾亞母罹病過世　最後遺言藏洋蔥

111刀弒父！母心碎求判死　逆子獄中自縊亡

桃勤女染Delta　名醫揭「關鍵數據」：我氣死了

「蛋黃酥界愛馬仕」衝天價！1盒飆賣5000

林威助忍受不住　重批呂彥青態度散漫

龍劭華「42年3壞習慣」成隱形殺手！

更多

最夯影音

更多
拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士

拒絕驗票！台鐵站長怒抓逃票慣犯　被要求補票還嗆：我臺大法律碩士
女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

女乘客搭Uber「上車狂噴液體」　司機怒取消訂單：去搭別的車！

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

龍劭華「頭低得比別人低」主動示好新人　68年人生落幕：我不在，得靠自己了

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

柴犬「雙眼失明」聽口哨聲找阿公　左右摸索飛奔撒嬌網喊：有洋蔥

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

學習關鍵！師戴半透明口罩教學 露齒讓孩能「看嘴型跟念ㄅㄆㄇ」

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/17參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面