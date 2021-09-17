屏東市長林恊松涉貪遭判7年徒刑　「不容抹黑」提上訴

▲屏東市長林恊松日前因市公所節電代表獲獎 。（圖／取自林恊松臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市長林恊松被控在市民代表會主席任內，因購買茶葉等案件，屏東地方法院17日依貪汙罪判處有期徒刑7年，褫奪公權3年，他發表聲明表達對該判決表示不服及失望，將提出上訴，希望二審還他清白。

屏東市長林恊松聲明直言，「法院認定他詐取特別費52萬元用來支付王姓助理薪資與事實完全不符」，他指出這些款項都是每月領回自己先行墊付於紅白帖的特別費2萬餘元後，才支付王某2萬元薪水，絕對沒有貪污任何一毛錢進自己的口袋，「法院判決也寫得很清楚，沒有半毛錢是入自己口袋」。

林恊松表示，從政數十年清清白白，在代表會主席任內的特別費絕大部分都是用在支付紅白帖禮金，而且，他都會將每個月的紅白帖簽注禮金奠儀金額，交由行政人員核銷，僅因為聽到檢察官起訴的消息，各地鄉親拿來他近幾2年所包出的紅、白帖及禮金簿即逾60幾萬。

擔任主席期間他不清楚為什麼行政人員圖方便以禮品的收據核銷，而這些行政流程也不是做一個主席需要去操煩的工作；他只是合理領回自己先行墊付的禮金奠儀，然後領取合法的特別費後再用以支付助理的費用，並未貪汙任何一毛不屬於自己的公款。

林恊松強調，「清白之身不容抹黑，將依法提起上訴，希望二審法官能還他清白，對於今日之結果，也對市民鄉親感到非常抱歉及遺憾」。

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