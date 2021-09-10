「完美貪污程式」卡關檢警調　民間高手極智對決攻破：20條黃金曝





▲高雄南區資源回收廠驚傳貪污案件，辦案人員在黃姓電腦業者家中找出黃金。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄南區資源回收廠驚傳貪污案件，有技工疑似趁過磅時短報重量，降收民間回收業者進廠處理費，事後再向業者拿回扣，雖然知道是事業廢棄物地磅資訊系統異遭人動手腳，但問題出在哪，檢廉找來一名首次與公家單位合作辦案的軟體工程師，花了數月時間，破解黃姓電腦業者設下的程式，才讓他認罪。

▲辦案人員在涉案洪姓技工等人住處搜出大筆現金 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

高雄市環保局南區資源回收廠驚傳貪污案，起因是有環保局長官於今年年初發現問題垃圾車進來的實際載運垃圾量和過磅噸數明顯不同，直覺有異通報政風處，發現是事業廢棄物地磅資訊系統有異常。

雖然知道是系統被動了手腳，但找來廉檢調警的電腦高手，仍無法破解找出關鍵問題點在哪，直到署內有人介紹了一名在私人公司公司服務的軟體工程師，沒想到這名年約40多歲的工程師也很有興趣，第一次跟公家單位合作辦案，利用下班及休假時間，與系統搏鬥了約3多月，終於找出問題所在。

他以反組譯查出破解出這些關鍵設定，都被看起來的正常程式語言包裝著，讓特定業者的資源回收車只要一經過地磅系統，就會被設定好的程式「自動」短報噸數，終於在不斷地嘗試下，發現漏洞。

負責竄改程式的黃姓電腦業者被收押後，一開始避重就輕，直到檢察官提訊黃姓電腦業者提出這些被破解的程式時，驚覺「怎麼可能被破解」，他才乖乖俯首認罪，並坦承他把拿到的回扣拿去買黃金，1條40萬，一共買了20條共800萬元，全都藏在北部住家的天花板裡面。

時間對我們來說完全沒用！

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