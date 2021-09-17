超商最新飲品來了！「燕麥奶＋黑糖珍珠」超邪惡　限時59元開喝

▲7-11最新「CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶」，送進嘴裡會先是濃郁的燕麥奶味，接著還能吃到QQ的黑糖珍珠。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／綜合報導

燕麥奶風潮正夯，就有超商搶先開賣「冰黑糖珍珠燕麥奶」，在香濃的燕麥奶裡加滿Q彈邪惡的黑糖珍珠，每一口都充滿幸福感，9/22起全台門市都喝得到，還可享單杯優惠價59元，另外，自9/22起，只要購買1杯大杯冰拿鐵，加5元就能升級為大杯冰燕麥拿鐵，直接幫荷包省一波。

7-11將推出最新「CITY PEARL冰黑糖珍珠燕麥奶」，選用Oatly燕麥奶結合黑糖珍珠製作而成，9/22起全台7-11門市都喝得到，為了慶祝新品開賣，9/22起至10/19止，購買冰黑糖珍珠燕麥奶可享單杯優惠價59元。

▲9/22起，只要買1杯CITY CAFE大杯冰拿鐵，加價5元就能換購大杯CITY CAFE冰燕麥拿鐵。



燕麥奶控也絕對不能錯過「CITY CAFE冰燕麥拿鐵」，Oatly燕麥奶與咖啡完美融合，含有膳食纖維還帶有穀物香氣，喝起來更是醇厚綿密，自9/22起至10/19止，只要買1杯CITY CAFE大杯冰拿鐵，加價5元就能換購大杯CITY CAFE冰燕麥拿鐵，也就是說花60元就能爽喝，直接省下15元。

全家則是首度和10月登場的全國運動會合作，搶先在9/20起推出「焰火西瓜霜淇淋」，選用國產華寶大西瓜品種，和一般小西瓜比起來口味更濃郁、甜度也更高，經過鮮榨成汁製成透心涼的雪酪口感霜淇淋。

▲全家「焰火西瓜霜淇淋」9/20起登場，還可享2支59元優惠價。（圖／記者周姈姈攝）

