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超商吃得到串燒、現烤雞腿！最便宜31元開吃　還有單入文旦、月餅

▲▼7-11中秋美食懶人包。（圖／7-11提供）

▲7-11也買得到串燒、烤雞腿等現烤美食，即日起還可享2件88折優惠。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

期待已久的中秋連假終於要到了，雖然今年無法好好烤肉，不過若是宅在家吃串燒、烤雞腿、月餅其實也是一大享受。就有超商即日起限定推出串燒、烤雞腿等現烤餐點，還可享任2件88折優惠，最便宜31元就能開吃，另外也有開賣單入柚子、月餅，就是要讓民眾宅在家也能吃個過癮。

中秋無法烤肉沒關係，7-11「現烤哈燒專櫃」就能滿足想吃烤肉的慾望，全台限定20間現烤哈燒專櫃提供現烤串燒、德式香腸、烤雞腿等餐點，即日起至10/6還可享指定品項任2件88折優惠，多種選擇任意搭配，帶回家擺滿也有滿滿中秋儀式感。

▲▼7-11中秋美食懶人包。（圖／7-11提供）

▲如果怕吃不完但又想要有中秋節的儀式感，7-11也有開賣單顆柚子和單入月餅。

7-11即日起也開賣單顆包裝的「老欉文旦」，每顆文旦都碩大飽滿、香甜脆嫩，且因為只賣單顆，完全不怕吃不完浪費，非常適合單身及小家庭選購，另外，7-11今年還特別攜手鼎泰豐、微熱山丘等名店推出「單入月餅」，不管是蛋黃酥、太陽餅還鳳皇酥通通都有。

吃烤肉、月餅當然不能少了飲料，大苑子即日起至9/19搶先祭出「綠繡眼買1送1」優惠，只要透過APP優惠專區領取優惠券即可至門市兌換，且不限量，想喝幾杯就喝幾杯；9/20～30則有「芭樂檸檬2杯99元」，同樣不限量並需透過APP領取優惠券使用。

▲大苑子綠繡眼即日起買1送1。（圖／大苑子提供）

TEA TOP即日起至9/20祭出「買茶送茶」優惠，只要預購芒果鳳梨果粒茶、葡萄柚果粒茶、百香鮮QQ、鮮萃百香綠等4款果粒茶系列，即可享「預購5杯以上打9折加送1杯原茶」、「10杯以上打85折送2杯原茶」；並加碼於9月20日至21日限時2天每日中午12時至6時推「買珍珠靚奶送經典高山青1杯」。

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