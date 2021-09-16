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咖啡飲品買1送1、20元爽喝大美式！4大超商「中秋連假優惠」懶人包

▲▼7-11咖啡。（圖／7-11提供）

▲7-11於中秋連假期間祭出買美式咖啡送四季春茶優惠。（圖／7-11提供）

記者周姈姈、蕭筠／台北報導

中秋連假就快到了，雖然今年不能好好烤肉，不過還是要喝杯咖啡享受一下，以下就整理4大超商推出的「中秋連假咖啡飲品優惠」懶人包，不僅有買1送1，還有大杯美式咖啡下殺4.5折只要20元超狂優惠價，爽嗑2支霜淇淋也只要59元，想省荷包可要好好把握機會了。

●7-11

自9/17起連續5天，7-11 OPEN POINT行動隨時取祭出「買CITY CAFE大杯美式咖啡1杯送四季春青茶1杯」，活動期間每日上午10點開賣，每日限量1萬組，還有CITY CAFE西西里風檸檬咖啡買15送4、CITY CAFE大杯冰燕麥拿鐵買15送7、CITY PRIMA精品美式(冰/熱)任選買15送5、CITY CAFE特大杯拿鐵咖啡(冰/熱)任選買15送5、CITY PEARL 黑糖珍珠撞奶(冰/熱)任選買15送5、CITY TEA 經典純奶茶/四季春奶青任選買15送5。

7-11門市也有優惠活動，CITY全系列全品項任2杯79折、任3杯7折優惠(以五捨六入計算)，還可搭配單筆結帳滿600元，持指定信用卡結帳再立折100元，荷包省更多。另外，門市還有超過上萬支指定商品任選2件79折、3件75折優惠，包括飲料、啤酒、禮盒等都在優惠中。

●全家

全家自9/17起連續5天推出線上、線下優惠活動，首推隨買跨店取「Let’s Café經典大杯美式2杯69元」、「經典大杯拿鐵2杯79元」，私品茶也有仙女波波紅茶2杯69元、仙女波波醇奶茶2杯79元、Fami霜淇淋2支59元等優惠，門市於連假期間也有Let’s Café巧克力買1送1、仙女波波紅茶優惠價39元、仙女波波醇奶茶優惠價49元等優惠。

▲▼全家最新日日蜜柑霜淇淋。（圖／記者周姈姈攝）

▲全家霜淇淋特價2支59元。（圖／記者周姈姈攝）

●萊爾富

萊爾富於9/18～21推出「Hi Café大杯美式咖啡（冰/熱）只要20元」活動，相當於原價打4.5折，還比買1送1優惠。另外，即日起至9/21前，萊爾富也有多款飲品、啤酒、零食餅乾、烤肉醬等品項祭出最低5折起等優惠。

●OKmart

OKmart於9/18～21祭出OKCAFE會員獨享優惠活動，購買大杯莊園級美式及拿鐵「第2杯0元」（限同品項），而烤肉必備大寶特飲料即日起至9/21也可享「第2件6折」優惠。

▲▼OKCAFE。（圖／OKmart提供）

▲OKCAFE大杯莊園級美式、拿鐵第2杯0元。（圖／OKmart提供）

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