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超商最新「西瓜霜淇淋＋限量杯」！咬下爆超濃西瓜香　2支59元開吃

▲▼全家最新「焰火西瓜霜淇淋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲全家於9/20起開賣最新「焰火西瓜霜淇淋」，民眾有機會能得到限量全運會合作杯款。（圖／記者周姈姈攝，下同）

記者周姈姈／台北報導

天氣熱就是要吃冰！全家這次就和全國運動會合作，祭出最新「焰火西瓜霜淇淋」，送進嘴裡後滿是濃郁的西瓜香，且還有全運會限量杯款，9/20起開賣，還可享2支59元優惠；7-11則是獨家推出「COLD STONE酷樂杯」任選買1送1，除了能吃到冰淇淋的冰涼濃郁口感之外，還能吃到草莓粒、黑糖珍珠，冰控們絕對不能錯過。

110全國運動會將在10月登場，全家就首度與全運會合作，搶先在9/20起推出「焰火西瓜霜淇淋」，選用國產華寶大西瓜品種，和一般小西瓜比起來口味更濃郁、甜度也更高，經過鮮榨成汁製成透心涼的雪酪口感霜淇淋。

▲▼全家最新「焰火西瓜霜淇淋」。（圖／記者周姈姈攝）

▲西瓜味非常濃郁、甜度也更高，還可享2支59元優惠價。

焰火西瓜霜淇淋的外觀為鮮豔可口的紅色，而這也象徵全運會聖火的意象，杯身也首次與全運會合作推出限量杯款，搭配紅色冰淇淋，宛如聖火傳遞的樣子，現在買霜淇淋也有優惠，即日起至9/21於全家APP隨買跨店取推出「2支59元」優惠，會員每日限購2組。

▲即日起至7-11買COLD STONE酷樂杯「任選買1送1」。（圖／7-11提供，下同）

7-11獨家販售單杯「COLD STONE酷樂杯」，共有3種口味，主打豐富配料多層次口感，包含添加新鮮草莓粒的「草莓雙重奏酷樂杯」、大人系風味「巧克力脆脆酷樂杯」以及加入黑糖珍珠的「鐵觀音珍珠酷樂杯」。

▲吃得到草莓粒、黑糖珍珠，口感超豐富。

即日起至10/5，7-11也祭出COLD STONE酷樂杯最新活動，購買鐵觀音珍珠酷樂杯、草莓酷樂杯、巧克力脆脆酷樂杯可享「任選買1送1」優惠。

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