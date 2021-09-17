卡神網軍案將宣判　楊蕙如：成立「義勇軍」是為了保衛國家

記者劉昌松／台北報導

PTT網路帳號idcc在3年前發文，抨擊我駐大阪辦事處「爛到該死」、「黨國餘孽」，外交官蘇啟誠因不堪輿論輕生，檢察官事後查出，文章疑是卡神楊蕙如指使蔡福明po出，並要其他網軍「幫高調」；台北地院17日再開庭，楊仍否認犯罪，表示是在大阪關西機場事件中，發現大陸網軍在干擾台灣選舉，才會成立了幾個「義勇軍」，目的是保衛國家。

▲楊蕙如表示組織網路義勇軍是為了因應大陸網軍，保衛國家。（圖／記者劉昌松攝）

2018年9月間，燕子颱風肆虐日本，多名台人受困大阪關西機場，PTT論壇帳號idcc(笑死)po文【爆掛】大阪空港疏散事件相關資訊，抨擊「大阪駐日代表處的態度的確惡劣…爛到該死的地步…一群垃圾的老油條 講難聽一點叫做黨國餘孽」，檢察官接獲檢舉查出發文的是蔡福明，而蔡是使用楊蕙如的wifi分享上網，楊更在文章po出後1分鐘，就把文章轉到LINE群組，要求大家「幫高調」。

公訴檢察官指控，根據蔡福明的手機LINE紀錄，代號「志恩」的人邀蔡福明加入網軍，「反正就亂嗆帶風向」，另外還有人向代號「琪琪」的楊蕙如回報：「琪姐，7人已匯，另一個人是柏璋他嫂子」，可見楊蕙如早就在組織網軍，並指示針對特定文章「推」、「噓」，且在大阪事件中，指使蔡福明用抽象謾罵挑起激化對立，操縱輿論風向，涉嫌妨害公署、妨害公務等罪。

▲使用idcc帳號po文的蔡福明否認受指示po文帶風向。（圖／記者劉昌松翻攝）

楊蕙如則辯稱，當時輿論對大阪事件一面倒對駐日代表謝長廷不利，她是看到idccc的發文，覺得有消息來源，所以推薦大家幫推文，事實上這篇文章沒有造成輿論效果，沒有新聞媒體報導，而她是在事件後，發現中國大陸用網軍干擾我國政治、選舉，所以在幾個月後、或1年之後，成立好幾個義勇軍。

楊否認操控網軍，也沒有業主資金，她說：「我是基於保護國家的立場，日本、英國後來研究也證實，關西機場事件是中國網軍影響台灣選舉的起點，我是基於保衛國家，找幾個志同道合的人，至於薪水，是個人補貼」。同案被告蔡福明則質疑手機遭檢察官違法查扣蒐證，否認受指示po文。法官在庭訊2個小時後，預知全案11月12日宣判。

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