快訊／彰化溪州鄉代會決議！普發1千元　大村、員林再「加碼」

記者唐詠絮／彰化報導

輸人不輸陣！彰化北斗鎮在11日普發500元鎮民嗨翻天，隔鄰的溪州鄉公所也不遑多讓，今天提案代表會「每位鄉民發1000元」獲通過，而全縣最富的大村鄉公所，也將於年底定期會表決「加發紓困金2000元」；員林市長游振雄則不跟進，以加發「市民幸福卡」，刺激消費。

▲北斗鎮公所發放紓困金500元，隔壁的溪州鄉跟進，加碼到1000元。（圖／記者唐詠絮攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲溪州鄉代會通過普發1千元紓困金。（圖／溪州鄉公所提供，以下同）

溪州鄉民約有2萬9000人，鄉長江淑芬指出，溪州鄉每年在中央及地方等稅收約有2億元，扣除其他預算支出，目前公庫仍有定存1.5億、活存1.5億，共約3億的現金財源。

▲溪州鄉代會討論普發1千元紓困金提案。

江淑芬表示，預計將提撥2900萬元，每人普發關懷禮金1000元，今天提案在鄉代表會討論順利通過，凡於今年8月31日前設籍溪州鄉者，不分大人小孩，每人皆可領，預計10月5日起連3天發放。普發全鄉民，議員江熊一楓也樂觀其成。

而全縣最富的大村鄉，則於去年底編列7,500萬，1月間全鄉每人普發2,000元現金，人口數也因此激增2千人，今年是否要繼續發放，鄉長游盛原本持保留態度，直到最近聽到鄉民建言後也鬆口了，「與去年一樣，於年底提案定期會開會討論。」

▲議員江熊一楓樂觀其成。（圖／記者唐詠絮攝）

至於員林市是否有要加碼跟進，市長游振雄表示，相關的方式一切都在進行中，加碼的程度絕對遠比普發現金受益來得多，將加發「市民幸福卡」，預計11月提案送代表會討論具體方案。

►暴瘦8公斤驚覺糖尿病…「老戲骨」縱橫42年從不抬價

►「爆水粉餅」4個1580元！絕美拉花色調一抹融合 滿滿精華液上妝兼保養