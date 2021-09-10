風雨無阻！這地方明天發放500元紓困金　3.3萬人持身分證就可領

▲彰化北斗鎮明天發500元紓困金。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮／彰化報導

強颱璨樹來襲，彰化縣內許多活動暫停舉辦，但彰化縣北斗鎮公所，將於9/11日-9/13日一連3天，從上午8時30分開始，在鎮內各里活動中心同步普發鎮民500元紓困金，鎮長李玄在強調，絕對風雨無阻進行，只要持身分證就可將現金發放給老百姓，無法前往領取民眾可在11月11日前，持身分證前往公所領取。

李玄在指出，雖然颱風來襲，但北斗鎮絕對是有颱無風啦，要民眾不用擔心，發放紓困金仍持續按照既定日程進行，彰化縣北斗鎮有33351人，近幾年人口外流，出生率也低，再加上受到疫情影響，經濟景氣一片下滑，公所也趁著中央加發振興五倍券，再提出加發500元。

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▲彰化北斗鎮代會同意發放紓困金。（圖／ETtoday資料照）

北斗鎮除了發放紓困金以外，接下來公所將在11月份發放重陽禮金1000元、65歲以上長者敬老禮金1,000元，生育禮金的發放每胎10,000元；第二三胎20,000元；第四胎30,000元；雙胞胎60,000元；三胞胎100,000元。

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