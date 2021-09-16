彰化溪州灑2900萬「加碼送幸福」！普發紓困金每人可領1000元

▲彰化溪州鄉將發1000元紓困金。（示意圖／ETtoday資料照）

記者閔文昱／綜合報導

振興五倍券即將上路，彰化縣北斗鎮11日在鎮內各里活動中心同步普發鎮民500元紓困金，包含新生兒共有33,000多人受惠。對此，隔鄰的溪州鄉也決定跟進加碼，豪撒2900萬元，向全鄉民眾發放每人1000元的「關懷禮金」。鄉長江淑芬表示，提案會在17日的代表會討論，通過的話預計在10月5日連3天發放。

溪州鄉長江淑芬表示，受疫情影響，許多民眾收入減少，而溪州鄉公庫目前約有3億元的現金財源，為帶動疫情消費，研議編列預算關懷鄉親，凡於今年8月31日之前設籍溪州鄉者，不分大人小孩，每人皆可領到1000元關懷禮金，換句話說，溪州鄉登記人口數約有2萬9000人，預計將花費2900萬元。

▲彰化北斗鎮日前向鎮民發放500元紓困金。（圖／ETtoday資料照）

另外，大村鄉去年曾編列7500萬元，並在今年年初發出發給每位鄉民2千元振興禮金，今年會不會再發放？鄉長游盛坦言，會在11月在代表會討論。而員林市長游振雄則承諾，員林市一定會加碼，只是方式還在討論當中， 預計11月會給出答案，希望能與去年一樣刺激在地消費，讓市民、店家都有感。

行政院拍板振興五倍券方案，紙本、數位券併行，院長蘇貞昌表示，政府祭出最大誠意及經費預算，民眾不用付1000元就能獲5000元的五倍券，使用期限至明年4月30日，紙本部分，內含3張1000元、2張500元、5張200元，共計10張；另外，政府也力衝「數位綁定」比率，各大銀行或行動支付業者也將推出加碼禮。

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