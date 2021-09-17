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姊姊和老公搞上　暴怒妹衝進面試會場狂扁！影片曝光

記者崔子柔／綜合報導

發現老公出軌已經讓人相當崩潰，更難堪的是，出軌對象還是自己的親姊姊！近日推特瘋傳一段影片，暴怒的妹妹發現姊姊和老公搞上，不顧姊姊當時正在面試工作，她衝進現場就開始一波暴打，讓現場的人全看傻眼。

根據《DNA India》報導，網友 Dallas 日前將這部影片上傳到推特，目前已經累積超過430萬次瀏覽，他表示，影片中2名女主角是姊妹關係，妹妹發現老公和姊姊有一腿，氣得不顧姊姊正在面試工作，衝進現場狂揍。

▲▼ 。（圖／翻攝自推特）

▲姊姊被揍倒在地。（圖／翻攝自推特）

畫面中可見，姊姊的頭髮被妹妹扯住，更被打到在地上求饒，不過妹妹仍不斷朝姊姊臉部揮拳。一旁的面試主管完全被眼前情形嚇傻，最後直到其他工作人員出手制止，才暫停這場紛爭。

影片被轉推超過1萬次，有網友認為，妹妹的老公也要為此事負責，不過也有人說這種事應該在私底下處理，不必讓姊姊這麼難堪。

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