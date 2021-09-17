張亞中曾告女友詐664萬！委託投資股票落空　她無罪確定

▲國民黨主席參選人張亞中近日聲勢大漲，卻被發現其和女友曾有過股票糾紛。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林冠吟／綜合報導

近日聲勢大漲的國民黨主席候選人張亞中，曾和張姓女友有過股票糾紛，2人因而對簿公堂。張亞中先後匯款共664萬元，交由女友代為操作股票，未料事後女友僅給他一張早就過期一年，根本無法提領面額為658萬元的支票，讓張亞中怒告女友詐欺。案件一路上訴到最高法院，最高法院仍認為女友罪證不足，駁回上訴，判女友無罪，全案定讞。

根據判決書，張亞中指控其張姓女友在2005年向他表示，可以將資金交給她代為操作股票買賣，保證獲利，且期間都會以張亞中的名義進行，誘使張亞中信以為真，分別自2006年1月起，先後匯了250萬元、208萬元與206萬元，共664萬元的款項，交由女友進行股票操作。期間，女友也多次向他表示，股票操作極為順利，同年5月，再要求張亞中開證券戶與簽立授權書，授權女友代理他全權處理買賣股票及股款交割等事宜。

未料，僅隔一個月後，女友就突然告訴張亞中，不再幫他投資股票，還給了張一張658萬元的支票，以歸還其先前代為投資款項，直到張亞中去銀行提領時才驚覺，支票日期早已逾期1年而無法兌現。張亞中事後調閱相關開戶資料，更發現帳戶中沒有任何交易紀錄，驚覺被騙，怒告女友詐欺。

偵訊時女友喊冤指出，其和張亞中本為男女朋友關係，是張亞中主動匯款要求代為操作股票買賣營利，因為張亞中說他有教授身分，不宜出面，要求以女友的名義進行買賣。至於會說不願再幫張操作股票，是因為發現張另有女友，事後張不但遲遲不對帳，還對她提起訴訟。

法官審酌相關證人證述後，認為張亞中的女友確實曾和營業員表示要幫朋友開戶，但因為資料有漏無法開成。 營業員事後也依規定通知雙方補簽，同時詢問張亞中要如何處理，張亞中回他，「他完全不懂，全權交由女友處理」，認定張亞中確實有委託女友買股一事。

法官也指出，審酌其女友交易紀錄，也確實有過密集買賣股的行為，但投資股票本就有高度風險，縱使股票有所虧損或張女未將部份股票過戶的張亞中，都難以認定其張的前女友有詐欺之嫌，認為張亞中女友罪證不足，最高法院駁回張的上訴，判女友無罪定讞，維持原判。

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