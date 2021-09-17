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社會 社會焦點 保障人權

張亞中曾告女友詐664萬！委託投資股票落空　她無罪確定

▲▼國民黨主席參選人張亞中針對黨中央將張亞中送考紀會及暫停政見會召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席參選人張亞中近日聲勢大漲，卻被發現其和女友曾有過股票糾紛。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林冠吟／綜合報導

近日聲勢大漲的國民黨主席候選人張亞中，曾和張姓女友有過股票糾紛，2人因而對簿公堂。張亞中先後匯款共664萬元，交由女友代為操作股票，未料事後女友僅給他一張早就過期一年，根本無法提領面額為658萬元的支票，讓張亞中怒告女友詐欺。案件一路上訴到最高法院，最高法院仍認為女友罪證不足，駁回上訴，判女友無罪，全案定讞。

根據判決書，張亞中指控其張姓女友在2005年向他表示，可以將資金交給她代為操作股票買賣，保證獲利，且期間都會以張亞中的名義進行，誘使張亞中信以為真，分別自2006年1月起，先後匯了250萬元、208萬元與206萬元，共664萬元的款項，交由女友進行股票操作。期間，女友也多次向他表示，股票操作極為順利，同年5月，再要求張亞中開證券戶與簽立授權書，授權女友代理他全權處理買賣股票及股款交割等事宜。

未料，僅隔一個月後，女友就突然告訴張亞中，不再幫他投資股票，還給了張一張658萬元的支票，以歸還其先前代為投資款項，直到張亞中去銀行提領時才驚覺，支票日期早已逾期1年而無法兌現。張亞中事後調閱相關開戶資料，更發現帳戶中沒有任何交易紀錄，驚覺被騙，怒告女友詐欺。

偵訊時女友喊冤指出，其和張亞中本為男女朋友關係，是張亞中主動匯款要求代為操作股票買賣營利，因為張亞中說他有教授身分，不宜出面，要求以女友的名義進行買賣。至於會說不願再幫張操作股票，是因為發現張另有女友，事後張不但遲遲不對帳，還對她提起訴訟。

法官審酌相關證人證述後，認為張亞中的女友確實曾和營業員表示要幫朋友開戶，但因為資料有漏無法開成。 營業員事後也依規定通知雙方補簽，同時詢問張亞中要如何處理，張亞中回他，「他完全不懂，全權交由女友處理」，認定張亞中確實有委託女友買股一事。

法官也指出，審酌其女友交易紀錄，也確實有過密集買賣股的行為，但投資股票本就有高度風險，縱使股票有所虧損或張女未將部份股票過戶的張亞中，都難以認定其張的前女友有詐欺之嫌，認為張亞中女友罪證不足，最高法院駁回張的上訴，判女友無罪定讞，維持原判。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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