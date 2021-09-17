朱立倫、江啟臣民調落後　他分析：深藍在張亞中身上尋找韓國瑜

▲國民黨主席參選人張亞中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨主席選舉倒數，近日外出一份國民黨民調結果顯示，孫文學校總校長張亞中排第1、國民黨主席江啟臣排名落居第3。對此，民進黨籍的台中市前新聞局長卓冠廷分析，國民黨深藍支持者是在張亞中身上尋找高雄市前市長韓國瑜的身影，因為他們想要一個敢說敢言、驍勇善戰、談九二共識、、兩岸簽和平備忘錄等等不會扭扭捏捏的人。

卓冠廷指出，2020年初大選、6月高雄市長罷免後，韓粉及深藍支持者變得無所依托，而近來國民黨內部群組流傳了好幾份不同來源的民調，都有個共同的特色，就是張亞中的高速竄起，但於此同時，國民黨前主席朱立倫跟江啟臣雖然下滑，但幅度都非常小，遠不比張亞中增加的幅度。

卓冠廷直指，張亞中其實很大一部分是吸收了國民黨當中的深藍支持者，他們過去這一陣子其實不滿意江啟臣，也不支持朱立倫，即便這3人的要談的東西差異不大，但他們想要一個敢說敢言、驍勇善戰、談九二共識、孫中山思想、兩岸簽和平備忘錄等等不會扭扭捏捏的人。

卓冠廷稱，上一個這樣的人是韓國瑜，那他們現在找到的依託，或許就是張亞中。張亞中獲得的這些支持度，是朱立倫跟江啟臣過去一直試圖藉由「九二共識」、「我不是台灣國民黨是中國國民黨」等等不同話術搶下來的，但顯然未果。目前看來，朱、江已放棄爭取張亞中的黨內支持者，所以這一陣子，朱立倫跟江啟臣兩位黨主席候選人，只能網內互打，互相棄保。

卓冠廷直言，連他這種不是國民黨黨員的局外人，也注意到了張亞中帶來的影響。他分享，說來真巧，幾天前，他坐高鐵時剛好跟張亞中同一班車、同一節車廂。張亞中坐在經濟車廂左前方，沒有助理、一個人一直滑手機，下車後張亞中被3、4位民眾認出來，也熱情的跟張寒暄互動，張亞中也是親切配合，隱約也看得出張確實走一種和朱、江高高在上不同的「庶民」路線。