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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫、江啟臣民調落後　他分析：深藍在張亞中身上尋找韓國瑜

▲▼國民黨主席參選人張亞中針對黨中央將張亞中送考紀會及暫停政見會召開記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席參選人張亞中。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨主席選舉倒數，近日外出一份國民黨民調結果顯示，孫文學校總校長張亞中排第1、國民黨主席江啟臣排名落居第3。對此，民進黨籍的台中市前新聞局長卓冠廷分析，國民黨深藍支持者是在張亞中身上尋找高雄市前市長韓國瑜的身影，因為他們想要一個敢說敢言、驍勇善戰、談九二共識、、兩岸簽和平備忘錄等等不會扭扭捏捏的人。

卓冠廷指出，2020年初大選、6月高雄市長罷免後，韓粉及深藍支持者變得無所依托，而近來國民黨內部群組流傳了好幾份不同來源的民調，都有個共同的特色，就是張亞中的高速竄起，但於此同時，國民黨前主席朱立倫跟江啟臣雖然下滑，但幅度都非常小，遠不比張亞中增加的幅度。

卓冠廷直指，張亞中其實很大一部分是吸收了國民黨當中的深藍支持者，他們過去這一陣子其實不滿意江啟臣，也不支持朱立倫，即便這3人的要談的東西差異不大，但他們想要一個敢說敢言、驍勇善戰、談九二共識、孫中山思想、兩岸簽和平備忘錄等等不會扭扭捏捏的人。

卓冠廷稱，上一個這樣的人是韓國瑜，那他們現在找到的依託，或許就是張亞中。張亞中獲得的這些支持度，是朱立倫跟江啟臣過去一直試圖藉由「九二共識」、「我不是台灣國民黨是中國國民黨」等等不同話術搶下來的，但顯然未果。目前看來，朱、江已放棄爭取張亞中的黨內支持者，所以這一陣子，朱立倫跟江啟臣兩位黨主席候選人，只能網內互打，互相棄保。

卓冠廷直言，連他這種不是國民黨黨員的局外人，也注意到了張亞中帶來的影響。他分享，說來真巧，幾天前，他坐高鐵時剛好跟張亞中同一班車、同一節車廂。張亞中坐在經濟車廂左前方，沒有助理、一個人一直滑手機，下車後張亞中被3、4位民眾認出來，也熱情的跟張寒暄互動，張亞中也是親切配合，隱約也看得出張確實走一種和朱、江高高在上不同的「庶民」路線。

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