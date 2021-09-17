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有了它人中不再如瀑布　LG PuriCare口罩型空氣清淨機第二代更輕巧成每日必備單品

▲▼LG口罩拍攝 。（圖／記者黃克翔攝）

▲第二代LG PuriCare口罩型空氣清淨機再進化，外型簡約時尚、機身更輕量。（圖／記者黃克翔攝，下同）

科技中心／綜合報導

這段時間以來早已習慣走到哪都戴著口罩，後疫情時代下每個人都有自己的一套防疫生活小撇步，但必須時刻戴著口罩這件事情還是偶爾會讓人感到有點困擾，大多數人都已經結束居家辦公回到公司上班一段時間，上下班通勤或運動時久戴口罩真的覺得太悶！不僅常常覺得快喘不過氣，一整天下來汗流浹背，口罩內的氣味也不是太好聞，更別說是路上車輛呼嘯而過的廢氣了，就算戴上口罩還是無法隔絕這些討厭的氣味，真想跪地大聲呼喊：「踢公杯啊，給我更完美的口罩吧！」

▲▼LG口罩拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼替換式襯墊、HEPA 13濾網等耗材可以定期更換保持清潔，內建大容量電池可持續使用8～10小時，就算整天在外也不擔心沒電。

▲▼LG口罩拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

前陣子居家好長一段時間，再次走出家門才感受到各種空污問題帶來的困擾，口罩戴整天人中如瀑布，嬌嫩的肌膚也因此出現紅腫癢等問題，好想隨身帶著一台空氣清淨機，隨時享受沁涼的新鮮空氣，LG PuriCare口罩型空氣清淨機正是好解方！採用兩個H13 HEPA濾網，並主打「可過濾高達99.97%的極細懸浮微粒」，還有雙變頻清淨風扇，可以感測呼吸速率、全自動調節送風，以往戴著口罩稍微活動一下就快喘不過氣的困擾終於說掰掰。

▲▼LG口罩拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲使用親膚舒適的醫療級矽膠，減少長時間佩戴口罩的悶熱不適感。

▲▼LG口罩拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲第二代推出深淺兩色，機身右下角VoiceON裝置讓聲音傳遞更清晰。

2021年上市的第二代LG PuriCare口罩型空氣清淨機再進化，不僅更加輕量，主體機身僅94g，即便加上掛耳和矽膠等配件也只有117g，佩戴起來輕鬆無負擔；新一代的人體工學設計，貼合臉部曲線，並採親膚舒適的醫療級矽膠，減少長時間佩戴的悶熱不適感，更可減少漏氣；除此之外口罩戴久了一定會發現自己的丹田變得更有力，畢竟戴著口罩說話經常讓人聽不清楚，非得再大聲一點才能準確傳達自己的想法，第二代LG PuriCare口罩型空氣清淨機設置了VoiceON功能，說話的時候隱藏式麥克風和喇叭能讓聲音傳遞更清晰，要跟別人對談也絲毫不費力。

▲▼LG口罩拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼減壓舒適帶鉤住耳掛，長時間佩戴也不會感到有負擔。

▲▼LG口罩拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼LG口罩拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲附有收納袋，外出方便攜帶，給LG PuriCare口罩型空氣清淨機最完美的保護。

LG PuriCare口罩型空氣清淨機內建大容量電池，可持續使用8～10小時，只要用Type-C線充電就可以重複使用，就算在關機狀態也能使用，比起每天更換兩三個口罩，LG PuriCare口罩型空氣清淨機只需更換襯墊就能維持在最佳狀態，除了更便利之外也更加環保，更講究的話還可以加購UV消毒盒，透過UVnano技術就可在30分鐘內去除高達99.99% 的細菌，讓口罩徹底潔淨！且第二代LG PuriCare口罩型空氣清淨機比起前一代外型更加時尚輕巧，除了質感白色還推出潮流黑色，時尚簡約、科技感十足的造型無論是什麼場合、什麼風格的穿搭都能輕鬆搭配，對於天天通勤的上班族來說，一戴上更成了超吸睛的時尚單品，下班後還能直接去運動健身，持續保持呼吸暢通與供應新鮮空氣，讓人好安心。

▲▼LG口罩拍攝。（圖／記者黃克翔攝）

▲口罩成了每天穿搭的亮點，把好空氣「戴」著走之餘，科技感十足的時尚外型，更讓人愛不釋手。

後疫情時代，口罩成了每天都會上身的OOTD必備單品，圖樣、花色多不勝數，甚至成了整日造型畫龍點睛的關鍵，還在四處搜尋更潮更時尚的口罩嗎？LG PuriCare口罩型空氣清淨機用高科技時尚感完勝，不僅是極具流行感的行動穿戴裝置，還能把好空氣「戴」著走，想要來點更優質的呼吸體驗？LG PuriCare口罩型空氣清淨機將成為你愛不釋手的關鍵單品。

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