「安全通行証」再進化！LG推口罩型空氣清淨機　個人空氣淨化就靠它

▲LG電子推出LG PuriCare™口罩型空氣清淨機，就算出門在外也能享受清新空氣。（圖／記者周宸亘攝，下皆同）

消費中心／綜合報導

手機、錢包、鑰匙，以往出門必備的「三寶」，現在可要多加一個口罩了。近年空污問題讓許多人為了避免過敏纏身，只要出門就會戴上口罩，口罩成為「安全通行証」，一罩在手才能將健康保護好。但長時間佩戴拋棄式口罩容易感到悶熱不適，同時每日丟棄又可能造成環保疑慮，這時候就是 PuriCare™口罩型空氣清淨機出場的時候。

▼可更換式耗材只要更換就能享受如同全新一般的機器。

▼LG PuriCare™ UV消毒充電盒。（圖／記者湯興漢攝）

LG電子在2020 柏林消費電子暨家電用品展 ( IFA )大展中，率先亮相全新「LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機」，並於十月正式在台上市販售，將口罩結合空氣清淨機概念，提出「個人空氣淨化解決方案」，研發出嶄新穿戴式空氣清淨技術，將隨身防禦力加強，讓出門不必再忍受容易過敏的空氣品質，再以兩大特色成為新一代的健康神器。

第一點LG PuriCare™口罩型空氣清淨機採用左右各一可替換式 HEPA 13醫療等級濾網，以LG自豪的空氣淨化技術，能夠過濾空氣中的極細懸浮微粒，讓使用者穿戴時都能享受清新、乾淨空氣。不管是辦公室裡工作、或是在擁擠人潮的街上散步，機器會感測消費者的呼吸週期與呼吸量，自動調整三段速的雙淨化風扇運作，運動呼吸較急促時風扇自動加速，幫助消費者吸氣，吐氣時放慢降低阻力，隨時都能呼吸到新鮮空氣。而內部替換式襯墊屬於可更換式耗材，只要更換後就如同全新一般，無須擔心很快就要更換機器。

▼在辦公室上班也不須擔心空氣不流通。

▼運動時配戴也不會感到悶熱，符合人體工學設計也能完整貼合不脫落。

第二點一般口罩最常遇到的問題，就是不同廠商因為製作方式不同，有時候沒有挑選到合適臉型的口罩，密合度就會不夠，容易大量從上方或臉頰側漏氣。LG透過精密的臉型分析，讓LG PuriCare™口罩型空氣清淨機設計符合人體工學，面部貼合醫療級矽膠完整貼合臉部曲線，能夠降低從鼻側與臉頰側漏氣的可能，親膚材質的醫療級矽膠，即使穿戴數小時也依舊舒適，在運動時也不容易脫落。高效輕量的820mAh電池最長可支援低速使用8小時，續航力強不須煩惱動不動就要充電。此外，只要插上TYPE C USB就能隨時充電，讓使用上更加便利。

LG PuriCare™™口罩型空氣清淨機也提供專用收納袋，能夠隨身攜帶不會因為放在包包中沾染到其他東西，衛生上無需擔心。消費者還可選擇加購特殊的UV紫外線消毒盒，其配備UV-C LED燈，可消毒殺菌，還能幫機器充電；如果有在手機上安裝LG ThinQ App的話，當偵測到濾網效能降低、需要更換的時候，就會傳送通知提醒。最後，為了充分落實環保概念，LG PuriCare™口罩型空氣清淨機所有零件皆可以更換、回收，不會為了自己的健康傷害到我們居住的地球。



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