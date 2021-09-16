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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲自滿「社宅中央不蓋台北蓋」　卻領中央補助逾45億

▲▼台北市長柯文哲、副市長黃珊珊、蔡炳坤、台北市教育局長曾燦金。（圖／北市府提供）

▲台北市長柯文哲。（資料照／台北市政府提供）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長柯文哲近期因社宅是否續建議題，槓上內政部營建署，又在臉書直言「社宅中央不蓋台北蓋」。不過，根據內政部統計，中央政府補助台北市政府45.86億元，包括土地款、工程款等，大幅降低北市興建社宅成本；台北市議員簡舒培批評，蓋在中央土地的、領中央補助的、台北市前市長郝龍斌發包的、都算柯文哲的功勞？

根據統計，截至8月底，台北市已興辦社宅87處共19388戶，其中台北市政府辦理18928戶，佔98%，中央國家住都中心辦理3處460戶，佔2%；而2021年至2024年間，台北市轄內將預計興辦52處13779戶，其中台北市政府辦理1651戶，佔12%，中央國家住都中心辦理12128戶，佔88%。

據內政部資料，中央補助台北市政府經費總計45.86億元，其中包括已核定補助的28.37億土地款、12億工程款、300萬先期規劃費、8419萬非自償性經費，另還有同意待撥付的2.7億融資利息，以及1.8億業務推動費。

簡舒培更指出，從市府資料統計，目前北市已招租社宅中，由赦龍斌拍板完成規畫的社宅計有5處，共2262戶，由柯文哲市長任內規劃興建的社宅則只有木柵和明倫2處，計提供499戶出租，根本不是柯文哲所宣稱的已經蓋了數千戶。

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