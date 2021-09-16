一個村不到3平方公里竟可養35萬隻雞　埔鹽鄉親抗議成雞舍鄉

▲埔鹽鄉長許文萍與上百鄉親到縣府，抗議縣府濫准設立雞舍。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／彰化報導

埔鹽鄉長許文萍16日率上百位鄉親到彰化縣政府抗議，認為縣府多年來浮濫核准興建雞舍，臭氣沖天影響居民生活品質。其中，南新村全村不到3平方公里、人口1600人，竟準備飼養35萬隻雞，是要讓居民如何生活。副縣長林田富表示，已由縣議會修法，將畜牧場與住宅距離從300公尺拉至500公尺，未來盡量不新設，並會取得民眾同意，從嚴審核。

今天上午，彰化縣政府廣場湧入上百位埔鹽鄉親，手舉「雞舍汙染乾淨空氣 」、「空氣有夠臭 」、「蚊蠅孳生」等抗議告示牌及白布條，要求縣府正視雞舍污染問題。埔鹽鄉長許文萍、鄉代會主席施春貴、多名鄉代與22村村長均到場力挺，並遞交陳情書。彰化警分局也不敢大意，派遣50名警力戒護。

▲▼埔鹽鄉長許文萍抗議縣府濫准設立雞舍，讓當地臭氣沖天。（圖／翻攝臉書）

南新村長施正賀當場哽咽表示，他們南新村土地也才2.98平方公里，人口才1600多人。縣府卻准許在村內新設雞舍，一旦完成將有35萬隻雞，這要讓村民怎麼過日子。

彰化縣農業處表示，縣府持續接獲民眾反映畜牧場所產生環境問題，除加強稽查祭罰外，縣府農業處聽取民意並參考其它縣市的作法，修改本縣新設畜牧場管理自治條例，提出加嚴的作法，將原來新設置畜牧場應距離住家等300公尺的定，修正為500公尺以上，以避免畜牧設施影響住家環境。同時新設畜牧場必需採用密閉式水濂等新設施，減少對週遭環境的影響。另外，禽畜糞及廢水皆需有合乎環保標準的規定，才能建置。

另外，新修正的新設置畜牧場管理自治條例已送議會審議，至於埔鹽鄉民反映提出如有新設置畜牧場，縣府後續也會建議公所於初審時應多方聽取地方民眾意見，若畜牧場有未經處理的廢水偷排情事發生，將予以最嚴厲的罰款及停業處分。

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