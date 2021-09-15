停紅燈也要來一段Rap！嗶嗶哥自製標語爆紅　王惠美也圈粉

▲彰化嗶嗶哥江敦霖指揮交通。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣交通隊員江敦霖人稱「嗶嗶哥」，因自製交通安全標語牌，當街宣導行車要開頭燈、路口放慢車速等安全準則，被網友大讚「最棒的人民保母」，就連縣長王惠美也讚賞不已，表示他把交通安全概念深植民心，堪稱是「交通隊之光」，並記功褒揚。

江敦霖指揮交通時還穿插Rap，「來來來，大家把眼睛借我一下，機車後視鏡不只可以照您的帥、您的美，最重要還可以照旁邊有沒有車，一個小小的動作就足以保護您自己。」宣導內容包括有白天行車開頭燈、轉彎或變換車道應在30公尺前提早打方向燈，並且觀看後視鏡來護身。另外一手則是手拿標語牌來宣導交通守則。

▲彰化嗶嗶哥江敦霖曾在2017年幫忙泰籍女。（圖／ETtoday資料圖）

江敦霖不只在交通指揮表現受到激賞，今年1月間與同事救了１名食物中毒休克的微笑單車調度士；多年前還曾幫忙1名到台灣旅遊的泰籍女子，先後與泰國駐台辦事處、移民署聯繫辦理相關證明、手續，更為她安排住宿過夜，還自掏腰包塞給她3000元，讓她平安上機順利返國。

從警超過30年的江敦霖說，交通教育是相當重要的一環，街頭就是最好的執法教材，比照本宣科更有效，100人當中只要有1人聽進去，並且真正去做，等於救了至少1個家庭，達到他宣導的目的。

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