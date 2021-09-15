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誘少女性交自拍還傳訊恐嚇「妳死定了」　20歲男廁所、農舍留跡

▲劉男誘未成年少女性交拍裸照及自慰影片。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲劉男誘未成年少女性交拍裸照及自慰影片。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化20歲劉姓男子曾在農舍、廢棄小屋及身障廁所內，對1名少女3度性交得逞，去年又結交另一名國二女(化名小晴)，2人認識不到幾天就發生性關係，還要求女孩拍裸照及摸下體影片給他觀覽，被小晴母得知後報警，劉男知道整件事曝光，不斷傳Line恐嚇少女「你死定了、我會再把影片傳出去」。

劉男曾於2019年間，透過臉書與1名少女認識，雙方並成為男女朋友關係，同年8月25日、27日及29日在彰化溪州一農舍、南投某廢棄小屋及身障廁內，三次性交得逞，有一天少女母察看她手機，看到2人對話記錄提及懷孕而報警處理，遭判刑10月、緩刑3年。

劉男並沒有因為被判刑而改變，今年1月再用同樣手法，透過臉書認識小晴進而交往，並在小晴家發生3次性關係，期間劉男多次要求她拍攝裸照與自慰影片，供他觀賞，縱使小晴無意拍攝拒絕，但仍認為與劉男之間仍有感情，直到今年5月間小晴母親發現向北斗警方報案，劉男得知後竟向小晴恐嚇「我會把影片傳出去」、「你死定了」等語，讓少女心生畏懼，劉男也被彰化檢方，依違反兒童及少年剝削防制條例提起公訴。

彰化地院法官審酌，劉男不思悔改，為滿足一以私慾，竟引誘14歲少女，案後也未與被害人和解，但考量並未散布猥褻影音，判處劉男對14歲以上未滿16歲性交罪，共3罪各處7月、引誘少年製造猥褻行為電子訊號罪，處1年8月，並沒收手機、恐嚇危害安全罪，處拘役30天，可易科罰金，合併應執行2年8月，全案可上訴。

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