千人斬之屋鏟平！長照級「連結」漲1倍照樣強強滾　移工也買單

▲彰化溪湖鎮豆干厝被查獲賣春。（圖／民眾提供）

記者唐詠絮／彰化報導

開拆！溪湖鎮湖西巷有一整排鐵皮屋，是在地知名的「豆干厝」，花蓮翁姓老鴇(70歲)雇用多名阿嬤級婦人長期從事情色交易，嫖客有在地移工也有許多聞名而來的老顧客，生意好到頻頻被檢舉，彰化地院依妨害風化判刑確定，上午縣府施鐵腕，將這處私娼寮全部夷為平地。

▲▼彰化溪湖鎮豆干厝遭怪手夷平。（圖／彰化警方提供）

翁婦自2013至2016犯下多起妨害風化被判刑，去年又在湖西巷重起爐灶，並雇用多名老茶花女從事色情，一次交易費用也從原來500-800元，漲到1000元，依次向小姐抽取水電費用100元，在大門口前設電子遙控鎖，防堵警方查緝。

由於翁婦旗下的女子招攬掮客的手段過於招搖，坐在巷子內，只要有人經過就會故意攔下行人及車輛騷擾，屢屢遭附近居民檢舉，溪湖警分局去年10月15日前往查獲，將主嫌翁婦及陳、林、許婦等人依妨害風化移送。

今年3月4日，翁婦被彰化地方法院依以意圖使女子與他人為性交之行為，而容留以營利，共犯3罪，累犯，各處有期徒刑5月，應執行有期徒刑7月，可易科罰金。

這處私娼寮在地已經有多年的時間，來往人口非常混雜，從去年開始，更是令當地民眾非常擔憂，不僅害怕成為疫情的破口，又恐成為犯罪的溫床，如今終於將它夷為平地，居民們都鼓掌叫好。

►魔王Delta弱掉靠台灣秘密武器！網驚：世界第一

►礁溪兆品酒店1泊1食才4280元！帶3小孩免費 全家度假爽泡湯