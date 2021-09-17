歐盟印太戰略擬深化對台關係　蘇貞昌：我們確實在國際有一席之地

▲行政院長蘇貞昌赴立法院專案報告「3+11」。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

歐洲聯盟（EU）公布的最新「印太戰略」共同通訊指出，將透過與經貿及部署海軍等方式深化在印太地區的角色，且明確提到將尋求與台灣建立深厚的貿易和投資關係。對此，行政院長蘇貞昌說，最近世界各國一再為台灣發聲、肯定台灣的成就，「我們一直的努力，確實在國際上有一席之地」。

歐盟在9月16日發布「歐盟印太合作戰略」共同報告，關切中國在印太地區持續加強軍力部署，導致南海、東海與台海成為區域熱點，可能對歐洲的安全與繁榮造成衝擊。

歐盟強調，會與台灣及日本、南韓等印太夥伴強化半導體產業等價值鏈的合作。此外，報告也特別點出，要與台灣等尚未簽署貿易與投資協定的夥伴尋求進一步的合作，深化雙邊經貿及投資關係。

蘇貞昌表示，在蔡總統領導下，國家日益被重視、國際能見度越來越高，同時台灣一再被肯定，從最近世界各國一再為台灣發聲、肯定台灣的成就，並且用實質行動，包括歐盟相關國家送給台灣需要的疫苗，在各種場合為台灣肯定發聲，都可以看出，「我們一直的努力，確實在國際上有一席之地」。

蘇貞昌說，德不孤、必有鄰，越來越多朋友肯定台灣堅守民主自由，同時也肯定台灣作為一個世界有意義的貢獻者，加入國際的大家庭，越來越被肯定。