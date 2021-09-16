Andy老爹友Audi被刮怒報案　來了正妹女警他竟傻笑寫三聯單

▲文山二交通分隊張姓女警16日處理Andy老爹友人愛車遭刮車禍，耐心蒐證引發網友好評。（圖／翻攝Andy老爹臉書）

記者張君豪／台北報導

「Andy老爹」16日透過臉書發文、他當時搭友人Audi休旅車到北市文山路景福街用餐，餐聚結束後發現愛車被刮，友人心痛報警求助、文山二交通分隊女警到場，兩人見到女警清秀外型及熱心服務態度「壞心情瞬間被融化！」Andy老爹指出，友人還邊傻笑編寫三聯單「正妹女警擄獲友人的心！」

▲文山二交通分隊張姓女警16日處理Andy老爹友人愛車遭刮車禍，耐心蒐證引發網友好評。（圖／翻攝Andy老爹臉書）

「Andy老爹」描述正妹女警妙文立刻引發眾多網友朝聖，不少網友回應「會不會發現對方有男友、最後又爆氣了」「現在女警顏值都很高」「三聯單可能都是香的！」「以後避免車禍衝突，交通分隊要招正妹女警啊！」

▲文山二交通分隊張姓女警16日處理Andy老爹友人愛車遭刮車禍，耐心蒐證引發網友好評。（圖／翻攝Andy老爹臉書）

對此文山二警分局交通分隊表示、該車主認為車子遭毀損、應有車輛撞擊肇逃問題，警方獲報後調閱監視器釐清，發現Andy老爹用餐時段該車並未遭碰撞，但警方仍依規定製圖蒐證，待若受損車主事後要提告求償才有依據。

文山二警方表示：29歲的張姓女警目前在交通分隊服務，目前仍未婚單身、平常工作表現正常，與同事相處融洽，堪稱是交通分隊之花，目前仍有追求對象，但對於女警感情私生活、分局不做評論。

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