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最萌差！高雄天菜女警高效率找回遺失行李　曾掏槍吼4煞：趴下

▲高雄市前鎮區復興路派出所女警翁佳妘協助找回行李 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市前鎮區復興路派出所女警翁佳妘協助找回行李 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一名吳姓男子跑到派出所請求協助，因為剛從左營高鐵站搭小黃回家的他，竟然把行李就忘在計程車上頭，而且他也記不得車牌跟駕駛的相關資訊，派出所女警翁佳妘調閱監視器終於找到了這部小黃，幫忙找回行李，這讓吳姓男子相當感謝翁佳妘。現年25歲的翁佳妘不只心細，膽子也很大，2年前曾經拿槍抵住涉嫌擄人討債的4名嫌犯，同時在他們車上起獲卡賓槍跟子彈。

吳姓男子7日到前鎮區復興路派出所報案，表示行李遺落在計程車上面，而且也不記得小黃的車牌跟駕駛的相關資訊，翁佳妘向吳姓男子詢問從左營高鐵離開後、小黃的行駛路線，逐一調閱監視器，終於找到車牌，通知小黃司機送回派出所。

▲高雄市前鎮區復興路派出所女警翁佳妘協助找回行李 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市前鎮區復興路派出所女警翁佳妘在2年前曾經拿槍制伏嫌犯 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市前鎮區復興路派出所女警翁佳妘協助找回行李 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市前鎮區復興路派出所女警翁佳妘，是派出所內的所花之一 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

吳姓男子對於翁佳妘的甜美效率十分肯定，但翁佳妘不只是細心，還很大膽，2019年12月12日，那時候她才畢業1年，接獲其他分局通報支援要追查一輛汽車，這部車上有持槍擄人討債案件，她跟派出所的巡佐在中華路與正勤路口發現這部車輛，當場攔停這台車，她還掏槍抵住車上嫌犯，要求他們4人全部下車在地上趴好。

支援警力趕到之後，從這台車上起獲一把卡賓槍以及子彈11發，另外還有假鈔，當時高雄市警察局長李永葵還特別來頒獎鼓勵。

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