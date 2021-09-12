超辣女高音「薄紗深V包不住」炸出雙球！　鄉民喊太扯：娜美身材

▲海兒身材太惹火，讓人眼睛不知道要擺哪。（圖／翻攝自海兒IG）

記者施怡妏／綜合報導

香港一名就讀英國皇家音樂學院的女大生，長髮大眼且笑容甜美，還有著前凸後翹的魔鬼身材，火辣照片在網路上瘋傳，瞬間擄獲網友的心，照片也被轉發到PTT上，鄉民們全暴動，被封為「最兇女高音」，直呼「這根本是極品」、「有腿有胸，又有腹肌，太香了吧！」

有網友在PTT表特版上以「兇，女高音」為題，分享一系列的照片，有休閒運動打扮、典雅小禮服，還有性感泳裝，每張照片都讓人看得目不轉睛，渾圓雙峰完全藏不住，雪白腰身、大長腿一覽無遺，讓人視線焦慮，害羞得不敢直視，一頭波浪長髮散發出優雅氣質，即使戴著口罩也遮蓋不住高顏值。

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貼文曝光後，網友們瘋狂大讚，「實在太大了」、「不科學身材，腰也太細了吧」、「怎麼能有腹肌，同時又有大胸，好猛」、「她什麼事都沒做卻讓我心情大好」、「這身材素顏我還是可以啦」、「身材很猛，臉又有艾芭的feel，太神啦」、「娜美身材太扯了」。

接著，就有鄉民神到本尊，這名香港女大生名叫「海兒」，正就讀英國皇家音樂學院，專攻領域是「女高音」，在IG上擁有6.7萬的粉絲追蹤，她也常在IG曬美照分享生活，8月時開心發文寫道，獲得香港賽馬會頒發的獎學金，除了感謝之外，也強調會繼續努力，以藝術為我的終身事業，努力追求夢想。