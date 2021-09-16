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雲林台西26歲男下班途中遭撞不治　駕駛肇逃！家屬PO網討公道

▲26歲吳姓機車騎士遭撞後倒臥路中，不見肇事車輛，僅剩警方與熱心民眾等待協助傷者送醫。 （圖／民眾提供）

▲26歲吳姓機車騎士遭撞後倒臥路中（紅圈處），不見肇事車輛，僅剩警方與熱心民眾等待協助傷者送醫。 （圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣台西鄉台17線的海口橋，昨（15）日晚間發生一起車禍肇事逃逸案件， 一名丁姓村民案發後路過拍下現場畫面，於臉書社團提醒民眾附近發生案件，指出肇事車輛已逃逸，據了解，遭撞男子為機車騎士，家屬稍早於另臉書社團淚訴騎士已不治身亡，請民眾協助緝兇，警方目前全力查緝肇逃車輛中。

台西鄉海口村台17線的海口橋昨夜19時許發生一起車禍案件，機車騎士吳姓男子（26歲）下班返家途中行經台西鄉海口村台17線的海口橋，遭汽車撞擊。據了解，救護人員抵達現場，吳男已無意識，除身上多處擦挫傷，腦部疑受重創，緊急送往雲林長庚醫院搶救，經搶救後於凌晨仍回天乏術，不治身亡。

▲26歲吳姓機車騎士遭撞後倒臥路中，不見肇事車輛，僅剩警方與熱心民眾等待協助傷者送醫。 （圖／民眾提供）

▲案發後不久即有熱心丁姓村民拍照貼文地方社團，提醒發生肇事逃逸案件。 （圖／翻攝自Facebook／台西人天地）

吳姓男子堂姐於臉書「爆料公社二社」傷心指出，「我的堂弟昨晚7:30，行經雲林縣台西鄉海口村台17線的海口橋，在那被大卡車撞，司機肇事逃逸。凌晨2.00！ 我到的時候急救三次沒有成功、 孩子走了， 26歲。下班時被撞， 腦部變形， 對方肇逃， 路口沒有監視器。請大家幫幫忙，幫忙揪出肇事司機，還給我們一個公道！」

▲26歲吳姓機車騎士遭撞後倒臥路中，不見肇事車輛，僅剩警方與熱心民眾等待協助傷者送醫。 （圖／民眾提供）

▲遭撞身亡吳男的堂姐於臉書「爆料公社二社」傷心指出，堂弟遭撞後，司機肇事逃逸。堂弟於凌晨2時經急救三次沒有成功走了，年僅 26歲。請大家幫揪出肇事司機，還給家屬公道。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

臺西警方表示，該案係民眾撥打110報案指稱海口橋發生車禍事故，現場僅傷者及撞爛的機車，無肇事車輛，目前已將案發現場擴大範圍以監視器鎖定行經車輛進行清查中。

▲26歲吳姓機車騎士遭撞後倒臥路中，不見肇事車輛，僅剩警方與熱心民眾等待協助傷者送醫。 （圖／民眾提供）

▲遭撞身亡吳男的堂姐於臉書「爆料公社二社」傷心指出，堂弟遭撞後，司機肇事逃逸。堂弟於凌晨2時經急救三次沒有成功走了，年僅 26歲。請大家幫揪出肇事司機，還給家屬公道。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）


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