昨才說要混打高端！今就宣布莫德納要來　學者提2疑點

▲台灣自購的108萬劑莫德納，將在明（17）日晚間抵台。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

台灣還有300萬人仍在苦等第二劑莫德納，擔心會成為「第二劑疫苗孤兒」，因此傳出台大醫院將進行莫德納混打高端研究計畫，引發不少討論。所幸今（16）日傳來108萬劑自購的莫德納，將於後天抵台。對於此一訊息，中華大學兼任講座教授杜紫宸提出2點質疑。

台大感染科醫師謝思民近日正在進行莫德納混打高端計畫，通過後預計下週開始執行，指揮官陳時中在昨（15）日的記者會上說明，這兩款疫苗混打，學理上認為「可行」，但也要有相關研究才能證明，且得到結果後，還是要由專家審議、建議，才會進行疫苗施打的策略。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對「莫德納混打高端」，台北市長柯文哲則是不滿表示，目前單打高端都還沒做完三期試驗，就要研究混打，根本「超越醫學認知」。

▲台大將進行莫德納混打高端計畫引起熱議。（示意圖／記者李忠憲攝）

對於昨（15）日才提到莫德納有可能混打高端疫苗，政府今天就證實將有108萬劑莫德納疫苗抵台，杜紫宸在臉書提出疑惑，「好幾個媒體報導：莫德納疫苗有一批後天抵台，而且是蔡總統親自向AIT處長當面催促得來的。做為一個讀者兼莫莫受害者，我心中有二個疑惑：1.媒體怎麼在第一時間就知道總統的催貨？2.如果總統催貨有效，為什麼不早四個禮拜前就催？非要大家磕頭感謝嗎？」

本站此前曾報導《蔡英文政府向美方催貨成功 莫德納108萬劑改從美國直送台灣》，指出近期莫德納於歐洲生產線陸續有些狀況，導致供貨不穩，不過經過衛福部、外交部這段時間幾乎總動員地「緊迫盯人」，加上總統蔡英文日前與美國在台協會（AIT）處長見面時表達關切，才讓莫德納改從美國直接出貨、穩定供應。