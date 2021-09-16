快訊／蔡英文政府向美方催貨成功　莫德納108萬劑改從美國直送台灣

▲由左至右為輝瑞疫苗、莫德納疫苗、AZ疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者蘇晏男、陶本和／台北報導

108萬劑自購的莫德納將於後天抵台，而17日也將有64萬劑AZ疫苗自泰國出貨來台，預計下午送抵。據了解，近期莫德納於歐洲生產線陸續有些狀況，導致有供貨不穩的情形；不過，經過衛福部、外交部等這段時間幾乎是總動員緊迫盯人，包括總統蔡英文都在日前與美國在台協會（AIT）處長見面時，也有表達關切，因此讓莫德納改從美國直接出貨，讓供應穩定下來。

除此之外，日本第四批捐贈的6.4萬劑AZ，9月7日已抵台，且近日又再宣布贈我方50萬劑AZ。

台灣上一批自購AZ抵台是9月10，約45.8萬劑同樣由華航CI-834運載。中央流行疫情指揮中心表示，去年與台灣阿斯特捷利康公司（AZ公司）簽署1000萬劑疫苗供應合約，截至目前總計到貨約372.7萬劑，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑，以及9月10日第八批45.8萬劑。

指揮中心數據顯示，莫德納截至9月14已接種3百79萬3887劑、AZ則施打7百99萬1608劑，不過，目前AZ疫苗已開始進行第二劑注射，莫德納卻因到貨量延遲，僅有35萬7253人打了第二劑。