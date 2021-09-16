北市五倍券加碼曝！綁悠遊付「可領5000元」限1萬名　綁悠遊卡最多拿3300

記者袁茵／台北報導

五倍券即將在9月22日起開放數位綁定，悠遊卡公司今天正式推出回饋全國民眾及北市長輩的超值方案，民眾於10月6日前選擇綁定悠遊付，即可獲得「五夠大包」的振興禮包，最高可獲得5000元回饋；綁定北市敬老愛心卡，更可以用市價一折加價購健康防疫家電。

悠遊卡公司16日上午9時30分於台北市政府召開記者會，由台北市長柯文哲、悠遊卡公司董事長陳亭如、悠遊卡公司總經理邱昱凱出席。

關於五倍券回饋方案，悠遊卡公司表示，主打「不用抽獎，人人都有」，消費滿額就有10％至50％不等的回饋，不論綁定悠遊付或悠遊卡，只要在限定名額內，皆可收到超殺優惠的振興禮包，且適用範圍涵蓋網購、百貨、3C通路、藥局美妝、超商超市，生活中各種可能消費的場域一網打盡，累積消費同時也能立即享有現金回饋。

悠遊卡公司提及，五倍券綁定悠遊付，可獲得的「五夠大包」振興禮包，內涵總價值高達5000元的現金回饋券，限量1萬份，只要符合回饋條件，就可以獲得悠遊付儲值金，回饋比率最高50％。

若五倍券綁定悠遊卡，前1萬名成功綁定悠遊卡「享300元加碼回饋」；前1萬0001名至前3萬名成功綁定悠遊卡者「享200元加碼回饋」，前3萬0001名至前4萬名成功綁定悠遊卡享100元加碼回饋，總計是前4萬名都可拿到超值綁定禮。此外，如果綁定悠遊卡後又再綁定悠遊付，還可以拿到加贈的3000元振興大禮包，限量2萬名，並同享高回饋率優惠。

▲柯文哲16日主持「振興選悠遊 五夠大包加倍奉還」記者會。（圖／記者袁茵攝）

另外，針對台北市敬老愛心卡部分，悠遊卡也喊出「敬老愛心，加碼健康」的口號，與知名品牌合作，讓長者以「超值激省價」購買包括電動牙刷，血氧機，血壓計等健康家電三選一，共限量1萬名。

悠遊卡公司指出，綁定五倍券的敬老愛心卡可至台北市的燦坤3C門市（新民生，興隆，博愛3家門市僅提供電動牙刷組），以299元超低價購得Oral-B電動牙刷組（含2支刷頭），549元則可購得威創V-Trust手持式血氧機，599元更可買到市價OMRON手臂式血壓計及Oral-B電動牙刷套組，加碼健康永遠不嫌晚。

【五倍券綁定悠遊付〖五夠大包〗】方案

網購：單筆消費滿1萬元，回饋1000元，最多可獲得2張，適用通路momo購物網、Pchome 24h線上購物

百貨3C：單筆消費滿5000元，回饋500元，最多可獲得2張，適用通路為美麗華百樂園、環球購物中心、Att 4 fun、Citylink、燦坤、阿瘦皮鞋

藥局美妝：單筆消費滿1000元，回饋200元，最多可獲得5張，適用通路為丁丁藥局、日藥本舖、卡多摩

超商超市：單筆消費滿200元，回饋100元，最多可獲得10張，適用通路為全家便利商店、萊爾富便利商店、OK便利商店、美廉社

【五倍券綁定悠遊卡後，再綁悠遊付】方案

網購：單筆消費滿1萬元，回饋1000元，最多可獲得2張，適用通路momo購物網、Pchome 24h線上購物

百貨3C：單筆消費滿5000元，回饋500元，最多可獲得1張，適用通路為美麗華百樂園、環球購物中心、Att 4 fun、Citylink、燦坤、阿瘦皮鞋

藥局美妝：單筆消費滿1000元，回饋200元，最多可獲得2張，適用通路為丁丁藥局、日藥本舖、卡多摩

超商超市：單筆消費滿200元，回饋100元，最多可獲得1張，適用通路為全家便利商店、萊爾富便利商店、OK便利商店、美廉社