【廣編】日本No.1粉底品牌媚點「極上粉嫩保濕粉底霜」　#奶茶系粉底輕盈絲滑X高保濕　一抹綻放極上光澤美顏

▲media媚點攜手日本知名飲料品牌紅茶花傳推出的限量奶茶禮盒，只送不賣。

圖、文／媚點提供

日本粉底No.1品牌*媚點，獻給所有女性無比夢幻的#奶茶系粉底—經典保濕小圓罐【極上粉嫩保濕粉底霜】！宛如上好奶茶的輕盈、絲滑、水潤質地，輕輕一推，柔滑好推勻的粉底霜立即在肌膚延展開來，呈現極上光澤美顏，更帶來真實有感的長效保濕力。媚點為愛美女性特調的#奶茶系粉底，讓2021秋冬底粧水感之美再升級！

*Intage SRI‧SRI+ 日本彩粧市場2008年3月～2021年2月粉底類累積銷售數量

媚點#奶茶系粉底【極上粉嫩保濕粉底霜】之所以如此迷人，在於具備了出色三大機能：超絲滑！柔滑如絲的質地，用手一抹就能輕鬆推勻延展於每一吋肌膚，立即完成極上光澤美顏底粧。高保濕！粉底界首屈一指的高保濕表現，來自添加玻尿酸、水溶性膠原蛋白等出色保濕成分，讓擦上#奶茶系粉的肌膚長時間維持水潤光澤，不怕秋冬乾燥引發乾裂卡粉問題，更可同步修飾紋理，遮蓋毛孔、細紋、暗沉，許諾肌膚全天候水亮光澤。好輕盈！自然輕盈的完粧效果，完全不會有厚重或厚粉感，更毫無令人擔心的黏膩感，讓肌膚上了粧後依然能輕鬆呼吸。

來自日本的媚點，最近特別攜手日本知名飲料品牌紅茶花傳，聯手獻上精緻非凡的奶茶禮盒！「只送不賣」的限量奶茶禮盒，即日起9/30到media媚點Facebook粉絲專頁活動貼文留言參加抽獎，就有機會得它，享受媚點溫柔粧點生活的每一天。