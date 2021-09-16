22歲妹打莫德納第1劑　2周後「肺部現2處血栓」！將終生接受治療

Show jumper, 22, who suffered 'extremely rare' reaction to Moderna vaccine may never ride again https://t.co/AxpegByf4n — UK Medical Freedom (@ukmfa1) September 15, 2021

記者詹雅婷／編譯

英國22歲女子艾倫（Imogen Allen）今年7月接種第一劑莫德納疫苗，但隨後卻出現上下樓梯會喘等不尋常狀況，2周後發現到醫院檢查發現肺部出現2處血栓，醫師表示，這可能是打疫苗及服用避孕藥所引發的罕見反應。如今的艾倫大部分的時間臥床不起，將終生接受治療。

每日郵報報導，艾倫今年7月24日接種莫德納第一劑，但隔天上下樓梯時就感到氣喘吁吁，起初的她還不以為意，覺得只是封城沒運動所以體力下降。只不過就在接下來這幾天，她連刷牙、梳頭髮也覺得疲累，「側躺的感覺猶如肺快要被壓碎，好像我每一次呼吸都沒用」。

儘管身體相當不適，艾倫仍決定要和男友一家露營度假，但當時她已無法協助大家搭帳棚，甚至爬坡時險些暈倒，決定到醫院做檢查。直到半夜，院方告知，她的肺部有2處血栓，被診斷為雙側肺血栓栓塞症。

▲外媒指出，艾倫將因為此一罕見反應，需要終生服用血液稀釋藥物。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，圖中人物並非新聞當事人）

這讓艾倫感到晴天霹靂，脫口而出的第一句話就是「我會死嗎？」她住院4天接受治療後順利出院，但因新冠檢測結果呈現陽性，必須在家隔離。然而就算回到家，她大部分的時間臥床不起，只能在家做簡單的運動。

醫師表示，艾倫呼吸恢復到正常狀態至少需要3個月，且血栓與疫苗有關，加上她有服用避孕藥，藥物成分影響凝血因子，更容易受到影響。此外，艾倫爺爺患有抗凝血酶III缺乏症，也就是血液中缺乏阻止異常凝塊形成的蛋白質，艾倫正在接受檢測確認是否得到遺傳。

外媒指出，艾倫如今需要終生服用血液稀釋藥物。另名醫師鄔丁（Fehrat Uddin）認為，現階段還不確定疫苗所引發的罕見血栓，是否與長期服用避孕藥有直接關係。

事實上，艾倫在學期間就是一名馬術選手，曾在2010年代表英格蘭出賽，擊敗蘇格蘭、威爾士等隊伍奪牌。如今的她可能再也不能騎馬，且先前申請擔任警察的結果也因身體不適被認定資格不符，「我從18歲開始就想當警察，我現在完全不知道我可以做什麼。」

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