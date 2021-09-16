不是等不到疫苗！莫德納+高端試驗原因曝　權威醫：可望降心肌炎風險

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不是等不到疫苗！莫德納+高端試驗原因曝　李秉穎：可望降心肌炎風險

▲▼李秉穎接受周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

▲指揮中心專家小組成員李秉穎接受資深媒體人周玉蔻專訪。（圖／翻攝自《新聞放鞭炮》）

記者張乃文／綜合報導

台大醫院已開始進行莫德納混打高端研究，讓不少人質疑是否因為莫德納疫苗遲遲未到貨，為了讓更多人盡速施打到第二劑而以高端來補足。對此，指揮中心專家小組成員李秉穎澄清「本來就有這樣的研究計畫」，不是因為背景有什麼狀況才考慮的，且若研究結果出爐證實莫德納+BNT與莫德納+高端的抗體看起來差不多，也通過核可，反而會建議大家施打「莫德納+高端」，因為蛋白疫苗比較不會有心肌炎顧慮。

混打高端的試驗消息一出，外界認為，是否在替遲遲未到貨的莫德納，解套第二劑疫苗缺貨的窘境。對此，李秉穎今上資深媒體人周玉蔻廣播節目專訪時強調，「不是因為等不到才做了混打試驗。」他說，一開始就已經有不只一個研究單位在進行，且本來就有這樣的研究計畫要了解高端究竟可不可以混打，所有台灣有授權的疫苗，無論是國內外的廠牌，都會考慮進行混打研究。

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李秉穎說，並非因為背景有什麼事情才考慮混打，先前也有做AZ+莫德納的試驗，未來像是莫德納+BNT最好也同步進行較保險，萬一莫德納一直缺貨，未來還可用其他的疫苗去補，「這是對於未來混打需求所做的研究。」

李秉穎也說，mRNA、腺病毒或高端疫苗所做出來都是S蛋白，所以混打在理論上應該可行，但還是需要經過實際驗證。他指出，事實上莫德納跟高端是兄弟、雙胞胎，只是長相不同，可是都是同樣的實驗室、做同樣的處理，既然是完全是一樣的S蛋白構造，理論上在混打是更沒問題的。

▲▼台北市政府實行「北捷專案」，10日在新光醫院團隊設置的科教館接種站安排包括站務、行車、清潔及保全人員等捷運第一線工作人員施打疫苗，莫德納疫苗,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,醫護人員,防護衣,接種率,防疫,疫情。（圖／記者李毓康攝）

▲指揮中心專家小組召集人張上淳證實，準備進行莫德納混打高端試驗。（圖／記者李毓康攝）

「如果蛋白疫苗可以混打比較安全」李秉穎指出，mRNA疫苗面臨的就是心肌炎不良反應，在國外造成相當大的風波，英國甚至因為青少年打了有高機率會發生心肌炎，也有某段時間不建議青少年施打mRNA疫苗。他直指，若試驗結果出來，以安全性考量，「莫德納+BNT」和「莫德納+高端」的組合，在兩者抗體差不多的基準點下，會傾向「莫德納+高端」。

李秉穎解釋，蛋白疫苗並沒有什麼心肌炎的狀況，而mRNA在第二劑疫苗發生的機率較高，假設第二劑打蛋白疫苗，就可以減少這些不良反應的顧慮。

混打研究由台大感染科醫師謝思民主持，根據招募計畫內容，將收20~70歲，已經接種第一劑莫德納疫苗，間隔達8~12週者，雙盲隨機分配接種高端或第二劑莫德納疫苗。張上淳接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時也證實該計畫，目前進度為通過院內倫理審查，後續會與指揮中心申請。

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