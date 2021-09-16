▲台灣仍有約300萬人苦等第二劑莫德納，不過將有108萬劑將在18日抵台。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者李佳蓉／採訪報導

台灣還有300萬人仍在苦等第二劑莫德納，而今（16）日也傳出好消息，自購108萬劑莫德納將在18日抵台，但也傳出台大醫院將進行莫德納混打高端研究計畫，最快10月底結果能出現，引發爭議，台北市長柯文哲更直言是「超越醫學認知」。面對混打質疑，前台大感染科醫師林氏璧批：「無聊！沒人能逼你打疫苗」，若研究結果是好的，也是多一個選擇。

台大感染科醫師謝思民主持莫德納混打高端計畫，通過後預計下週開始執行，指揮官陳時中在昨日記者會上說明，這2款疫苗混打，學理上認為「可行」，但也要有相關研究才能證明。

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陳時中表示，也是因為如此，才會有研究單位進行不同疫苗混打的實驗，重點就是能有數據，讓民眾、政府施行政策時做為參考，但得到結果後，還是要由專家審議、建議，才會再進行疫苗施打的策略。

▲混打高端試驗計畫。（圖／讀者提供）

前台大感染科醫師林氏璧在昨晚Podcast節目中表示，「最簡單較沒有爭議，也比較實際的解法應該是第二劑混打BNT！」許多國人莫德納第一劑打完後即將達10～12週，而高端產能要提供打高端28天後第二劑，還有陸續增加第一劑人口，即使臨床試驗做出來混打數字漂亮，高端能否補上第二劑缺口，他仍抱持懷疑態度。

林氏璧曾表示，加拿大一開始將莫德納第二劑延後至16週才打，但後來因Delta入侵加上供貨趨穩，因此10週時即接種第二劑。而目前看到的資料顯示，莫德納第一劑10週左右仍有不錯保護力，但是否能持續下去狀況仍不明。

面對「莫德納混打高端」惹爭議，林氏璧接受《東森新媒體ETtoday》採訪時批「無聊！」他認為若做出來結果是好的，屆時開放莫德納第二劑混打高端，也是一種選擇，「願意的人會去打，不願意就不要打，我覺得這沒什麼，想政治攻擊的人，就繼續攻擊。」由於莫德納第二劑堪稱大魔王，若研究發現混打後不良反應降低，中和抗體也不輸2劑莫德納，這也是合理選擇。

▲林氏璧認為，莫德納混打高端若是研究結果是好的，也是另一種選擇。（示意圖／記者李毓康攝）



因此林氏璧認為，「學理上還是有機會成功的！」也同意研究主持人謝思民的說法。長庚大學新興病毒感染研究中心施信如教授接受《中央社》採訪時也表示，本就建議mRNA疫苗可混打蛋白質疫苗，因此樂見莫德納混打高端試驗，雖兩者來自不同平台，但蛋白質相同，她認為以科學角度分析，混打可行性很高，除了激起較強免疫力外，也提高抗體保護效果，還能降低心肌炎等莫德納副作用風險。

林氏璧個人認為，以高端公司若想進軍國際，除了保護力需驗證外，「它應該要去走第三劑的市場，不是第二劑混打」，應該去做AZ＋AZ後，或是2劑mRNA後的第3劑。目前國際熱烈討論加強針的問題。」若未來每半年、一年須施打疫苗，安全性較大的次單位蛋白疫苗會很有優勢。

為了解決莫德納第二劑問題，林氏璧建議應開放莫德納混打BNT，可從接種第一劑已滿10～12週的65歲以上民眾開始，趕緊補上這群高風險者的第二劑，為了Delta做準備。而開始做AZ混高端、莫德納混高端的研究，「我是贊成的，能多些選擇都是好的。」