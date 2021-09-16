入冬後「突破性感染」恐暴增！　莫德納：疫苗重症保護力1年降46%

▲莫德納預估，入冬後恐增加60萬例的突破性感染。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

莫德納公司表示，早在2020年就接種新冠疫苗的民眾由於保護力下降，發生突破性感染的可能性是近期接種疫苗的人的1.8倍。根據最新數據指出，美國2020年7月至12月間接種疫苗的1萬4746人中，已發生162例突破性感染。莫德納認為，相關數據都證明，應該再繼續接種加強劑疫苗。

根據《每日郵報》報導，莫德納公司15日公布最新數據顯示，2020年12月至2021年3月間接種疫苗的1萬1431人中，共發生88例突破性感染，但早在2020年7月至12月間接種疫苗的突破性感染案例卻是前者的1.8倍。不僅如此，在2020年底前接種疫苗的人中，有3人因染疫住院、2人死亡，但在2020年冬季與2021年春季接種疫苗並發生突破性感染的案例中，卻沒有人住院或死亡。

▲▼莫德納認為，有必要施打加強劑，以維持保護力。（圖／路透社）



這意味者13個月前接種第一劑疫苗的人與8個月前接種第一劑疫苗的人相比，保護力降低了36%。前者的162例中，有136例是18到64歲族群，26例是65歲以上；後者的88例中，18到64歲共計68例，65歲以上老年人為20例。此外，2020年7月至12月間接種疫苗並發生突破性感染的案例中，有13例為重症，2020年12月至2021年3月間接種疫苗的突破性感染案例中僅6例為重症。

莫德納認為，這些數據都證實了應該要繼續接種第三劑的加強劑。莫德納表示，接種疫苗過了1年後，對重症的保護力可能減少46%。

根據《路透社》報導，莫德納在一份聲明中指出，「雖然只是一個預估值，但我們相信入冬後，因為免疫力下降，恐怕將會增加至少60萬例確診。」

莫德納在公開新聞稿中表示，「與最近接種疫苗的受試者相比，2020年接種疫苗的受試者保護力的確有所下降，這也證明了我們需要加強劑來維持高水準的保護力。我們希望衛生當局與監管機構能夠繼續評估相關方案。」

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